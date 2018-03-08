AA: PYD, Afrin'de sivillerin kaçış yollarını bombalarla tuzakladı

PYD'nin Afrin'in Kurayriyah köyünde sivillerin çıkışına engel olmak için yollarını bombalarla tuzakladığı iddia edildi.

AA'nın haberine göre, köyden kaçmaya çalışan sivilleri taşıyan kamyonette üç aylık bir bebek ile 2 çocuk hayatını kaybetti. Haberde, sivillere yönelik tuzaklamanın, TSK'nın bölgede keşif yapan İHA'sı tarafından da kaydedildiği belirtildi.

[Video 🎥] Afrin'de terör örgütü YPG/PKK'nın sivilleri katlettiği tuzaklama anları görüntülendi https://t.co/EWfdMMnujT pic.twitter.com/7LqUHvZVYW — ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) 8 March 2018

​Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait insansız hava aracının geçen pazartesi görüntülediği anlarda, iki kişinin Afrin'de Kurayriyah köyü çıkışında Ramadiyeh köyüne giden yola el yapımı patlayıcı (EYP) yerleştirdikleri görülüyor. Sırtlarında Kalaşnikov marka silahlar taşıyan iki kişi, çok sayıda EYP'yi yolun kenarlarına tuzakladıktan sonra, biraz daha ilerleyerek bir miktar daha patlayıcı yerleştiriyor.

'İLK PATLAMANIN ARDINDAN EYP'YE ÇARPTILAR'

Bu arada İHA'nın kadrajına, bir kamyonetle köylerinden çıkmak isteyen siviller giriyor. Tuzaklanan yolda ilerleyen araç patlayıcıya çarpıyor.

Kamyonetteki siviller, önceki patlamanın paniğiyle aracın kasasından aşağı atlayarak çevreye kaçışmaya başlıyor.

İHA görüntülerinde, bazı sivillerin araziye kaçtığı esnada EYP'ye basılması üzerine patlama meydana geliyor.