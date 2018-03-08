TSK: Cinderes kontrol altına alındı

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin bölgesinde başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Cinderes'in kontrol altına alındığı açıklandı.

Öğle saatlerinde TSK ve ÖSO unsurlarının Cinderes merkezine girdiği duyurulmuştu.

Afrin, bir ilçe merkezi ile Racu, Bülbül, Şeyh Hadid, Cinderes, Şeran ve Mabatlı olmak üzere 6 belde merkezinden oluşuyor.

TSK ve ÖSO unsurları, henüz Mabatlı beldesine yönelik operasyonlara başlamadı.