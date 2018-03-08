Rusya: Suriye’de militanlar ayaklanmalara neden oluyor

Militanların eylemlerinin ‘Mesraba, Modiara, Hammuriye, Sakba, Ayn Terma, Cisreyn, Arbil ve Duma yerleşimlerinde spontane ayaklanmalara’ neden olduğunu kaydeden Zolotuhin, “Bunun da ötesinde, sıradan militanların arasında da Doğu Guta’yı aileleriyle birlikte terk etmek isteyenlerin olduğuna dair bilgiler edindik. Ancak bu kişilerin elebaşları buna kesin olarak karşı çıkıyor ve potansiyel kaçaklarla hesaplaşmakla tehdit ediyor” ifadelerini kullandı.

‘MİLİTANLAR DOĞU GUTA HALKINA KARŞI BASKI ÖNLEMLERİNİ ARTTIRDI’

Zolotuhin, Doğu Duta’daki sivillerden tarafları uzlaştırma merkezine sürekli olarak bölgeyi terk etmek istediklerine dair mesajlar ulaştığını, fakat militanların liderlerinin halkın çıkmasını önlemek için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Zolotuhin, “Bunun için yasadışı silahlı oluşumlar, halka karşı baskı önlemlerini arttırdı ve Vafidin yerleşimin civarındaki geçiş noktasına saldırı yoğunluğunu arttırdı. Militanlar insani molaların yürürlükte olduğu zamanlar da ateş açmaya devam ediyor, bu nedenle bölgeden geçiş noktasına kadar hiç kimse ulaşmayı başaramadı” diye konuştu.

‘ŞAM’A 8 HAVAN MERMİSİ ATILDI, 9 KİŞİ YARALI’

Tümgeneral Zolotuhin, Doğu Guta’daki militanların dün açtıkları ateş sonucunda başkent Şam’da 9 sivilin yaralandığını belirtti.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Zolotuhin, “Dün Doğu Guta’daki militanlar bir kez daha Şam’ın konut bölgelerine ve yakınındaki yerleşimlere ateş açtı. 8 havan mermisi fırlatıldı, 9 sivil yaralandı, tahribat var” diye konuştu.

Bu arada Doğu Guta’daki onuncu insani mola, bugün yerel saatle 9.00’da başladı ve 14.00’e kadar sürdü.

Zolotuhin, “İnsani koridor hem Doğu Guta’nın sivil halkı, hem de aileleriyle birlikte militanlar için açılmış durumda. Kendilerine, hareket edecekleri güzergâh boyunca güvenlik, ulaşım araçları ve koruma garantisi veriyoruz” dedi.

Rus general, “Mevcut durumu dikkate alarak bir kez daha militanların liderlerini, isteyen herkesi bizim verdiğimiz güvenlik garantisi altında Doğu Guta’yı terk etme olanağı tanımaya çağırıyoruz.