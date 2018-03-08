Koalisyon: YPG Fırat vadisinde kalacak

Koalisyondan Rus medyasına yapılan açıklamada, “Birkaç DSG birliğinin Fırat vadisinden gidişi, IŞİD’le mücadelede dikkatlerin dağılmasının nelere mal olabileceğini net biçimde sergiledi. DSG birlikleri Fırat vadisinde kalacak ve IŞİD’i engelleyip zayıflattığı için koalisyonun hassas saldırıları desteğinde düşmanın zayıf yerlerini kullanmaya devam edecekler” dendi.

IŞİD’i bozguna uğratmanın, Suriye kuzeyindeki durumun karmaşıklığı ve koalisyonun yüksek talepleri nedeniyle beklendiğinden daha fazla zaman alabileceğinin farkında olduklarını dile getiren koalisyon yetkilileri, IŞİD teröristlerinin canlı kalkan kullandığı ve siviller arasında gizlendiğini kaydetti.

Koalisyon yetkilileri, Fırat vadisini kaç DSG birliğinin terk ettiği bilgisini ‘güvenlik sebebiyle’ vermeyi reddetti.