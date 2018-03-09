Rusya: Militanlar, Doğu Guta'daki kontrol noktasına uçaksavar silahlarıyla saldırdı

Zolotuhin, "Doğu Guta'daki insani koridor kapatıldıktan yaklaşık yarım saat sonra el Vafedin kontrol noktasına militanlar tarafından saldırı düzenlendi. İlk belirlemelere göre saldırı, uçaksavar silahlarıyla gerçekleştirildi. Olay sonucunda ölen ya da yaralanan olmadı" dedi.

Zolotuhin'in aktardığına göre saldırının hedefindeki bölgede insani yardım konvoyunu karşılamak için toplanan Suriyeli askerler, Rus askeri temsilciler, Rus ve yabancı gazeteciler de dahil yüzlerce kişi bekliyordu.

Bu arada Suriyeli askerlerin değerlendirmelerine göre saldırı, yüksek kalibreli seri ateşli uçaksavar silahlarıyla düzenlendi.