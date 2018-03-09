Rusya: Doğu Guta'da insani yardım kampanyası başarıyla tamamlandı

Uluslararası insani yardım kuruluşlarına ait konvoyun Doğu Guta'dan Muhayyam el Vafedin kontrol noktasına döndüğünü kaydeden Zolotuhin, insani yardım kampanyasının başarıyla tamamlandığını belirtti.
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Zolotuhin, "Kampanya başarıyla gerçekleştirildi. Merkezimiz, konvoyun güvenli bir şekilde ilerlemesini sağladı. Konvoy, Muhayyam el Vafedin ilçesindeki kontrol noktasına sorunsuz bir şekilde döndü" dedi.
Fetih el Şam (eski adıyla El Nusra Cephesi) militanları, daha önce insani yardım konvoylarına saldırı düzenleyerek bölgedeki sivillere yardımların ulaştırılmasını engellemişti.
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