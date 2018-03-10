Haşdi Şabi, Irak ordusuna resmen dahil oldu

Irak'ta IŞİD'e karşı kurulan Şii milislerden oluşan Haşdi Şabi Ordusu, İbadi'nin imzaladığı kararnameyle birlikte ülkenin resmi ordusuna dahil edildi.
ORDU MENSUPLARIYLA AYNI KOŞULLARA SAHİP OLACAK
Kararnameye göre, ordu mensuplarının sahip olduğu birçok haktan yararlanabilecek olan Haşdi Şabi üyeleri, ordu mensuplarıyla aynı maaşları alacak, askeri hizmetler açısından aynı yasalara tabi tutulacak ve askeri enstitüler ile kolejlere girebilecek.
ABD İLE GERİLİM KONUSU
Haşdi Şabi, Bağdat-Washington hattında da kriz yaratmıştı. ABD yetkilileri tarafından İran destekli olduğu gerekçesiyle Haşdi Şabi için "Evlerine dönmeliler" çağrısı yapılmış, ancak İbadi karşı çıkmıştı.
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