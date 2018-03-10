Haşdi Şabi, Irak ordusuna resmen dahil oldu

Irak Başbakanı Haydar İbadi, IŞİD’e karşı kurulan ve Şii milislerden oluşan Haşdi Şabi birliklerini Irak ordusuna entegre eden kararnameyi imzaladı.

Irak'ta IŞİD'e karşı kurulan Şii milislerden oluşan Haşdi Şabi Ordusu, İbadi'nin imzaladığı kararnameyle birlikte ülkenin resmi ordusuna dahil edildi.

Haşdi Şabi'yi, Irak güvenlik güçlerinin resmi bir unsuru haline getiren yasa geçen yıl Irak Meclisinde kabul edilmişti. Irak Başbakanı Haydar İbadi de, Haşdi Şabi'nin Irak güvenlik güçlerine katılımını resmileştiren bu kararnameyi imzaladı.

ORDU MENSUPLARIYLA AYNI KOŞULLARA SAHİP OLACAK

Kararnameye göre, ordu mensuplarının sahip olduğu birçok haktan yararlanabilecek olan Haşdi Şabi üyeleri, ordu mensuplarıyla aynı maaşları alacak, askeri hizmetler açısından aynı yasalara tabi tutulacak ve askeri enstitüler ile kolejlere girebilecek.

ABD İLE GERİLİM KONUSU

Haşdi Şabi, Bağdat-Washington hattında da kriz yaratmıştı. ABD yetkilileri tarafından İran destekli olduğu gerekçesiyle Haşdi Şabi için "Evlerine dönmeliler" çağrısı yapılmış, ancak İbadi karşı çıkmıştı.