BAE: Türkiye, Arap ülkelerinin bağımsızlığına saygı duymuyor

Sosyal medya hesabı Twitter'dan Türkiye ile ilgili paylaşımlarda bulunan Gargaş'ın ifadesi şöyle:

"Türkiye ve Arap ilişkilerinin en iyi seviyede olmadığını görmek güç değil. Ankara Arap bağımsızlığını hesaba katarak komşularıyla mantıklı ve akıllıca bir ilişki kurmalı."

لا يخفى على المراقب أن العلاقات العربية التركية ليست في أحسن حالاتها، ولعودة التوازن على أنقرة أن تراعي السيادة العربية وأن تتعامل مع جوارها بحكمة وعقلانية. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) March 10, 2018

Gargaş, "Arap dünyasını komşuları tarafından yönetilmeyecek ve şimdiki durum kalıcı olmayacak" derken, Türkiye'nin Arap dünyasında rejim değişikliği planlayan örgütlerle iş birliği kurduğunu ileri sürdü.

التعرض للدول العربية الرئيسيّة ودعم حركات مؤدلجة تسعى لتغيير الأنظمة بالعنف لا يمثل توجها عقلانيا نحو الجوار، وأنقرة مطالبة بمراعاة سيادة الدول العربية و إحترامها. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) March 10, 2018

Gargaş, Araplara İran ve Türkiye'nin liderlik edemeyeceğini söylemiş ''Tahran ile Ankara'nın bölgedeki hırslarıyla mücadele etmek için Arap alemi birleşmeli'' ifadelerini kullanmıştı.

Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed, Osmanlı Paşası Fahreddin Türkkan'ı 'hırsız' olarak niteleyen bir tweeti paylaşmış, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Türkiye'den tepki görmüştü. Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerince, BAE Ankara Büyükelçiliği'nin önündeki cadde ve sokağa Fahdeddin Türkkan ismi verilmişti.