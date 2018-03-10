Kayıt
21:30 10 Mart 2018
Ankara+ 3°C
İstanbul+ 9°C
Canlı Yayın
    Arama
    Bir askeri tesiste kimyasal koruma giysileri giyen askerler

    ‘Suriye’de militanların kontrolündeki bölgelerde 24 ton kimyasal madde bulundu’

    © AFP 2018/ NATALIA KOLESNIKOVA
    Ortadoğu
    URL'yi kısaltın
    0 01

    Suriye Dışişleri Bakanlığı, daha önce militanların kontrol ettiği bölgelerde 24 ton kimyasal madde bulunduğunu duyurdu.

    Emmanuel Macron
    © REUTERS/ Philippe Wojazer
    Macron: Eğer kimyasal silah kullanıldığı ispatlanırsa Suriye'yi vuracağız
    Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Mikdad, basın mensuplarına konuyla ilgili açıklamasında, “Batılı ülkeler sadece Suriye hükümet güçlerinin kimyasal silah kullandığını kanıtlamak istiyor. Biz ise büyük bir kimyasal madde üretimini tespit ettik. Bu konuda birçok kez açıklama yaptık, ancak Batı sadece teröristlere kulak vermek istiyor” diye konuştu.

    Mikdad, Suriyeli uzmanların militanların daha önce kontrolünde tuttuğu bölgelerde 24 ton kimyasal madde bulduklarını da sözlerine ekledi.

    Suriyeli diplomat, “Kimyasal Silahları Yasaklama Örgütü’nün (OPCW) uzmanları Batı tarafından tayin ediliyor, onlar gerçeği bilmek istemiyor. Biz bu uzmanların doğruyu söylemediklerini açıkladığımızda ABD, onların uzman olduklarını ve bu nedenle doğruyu söylediklerini savunuyor” ifadelerini kullandı.

    'OPCW, HAN ŞEYHUN'A GELMEK İSTEMEDİ'

    Han Şeyhun
    Ammar Abdullah
    Rusya: OPCW ve BM'nin Han Şeyhun raporu 'amatörce hazırlanmış' gibi
    Suriye’nin OPCW uzmanlarının neden Halep’e ya da İdlib’deki Han Şeyhun’a gelmek istemedikleri sorusunu örgüte yönelttiğini, ancak gelen yanıtta bunun çok tehlikeli olacağının söylendiğini aktaran Mikdad, sözlerine şöyle devam etti: “Biz, güvenliği sağlamaya hazır olduğumuzu belirttik, hatta sözde muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde güvenliklerinin sağlanması için Suudi Arabistan ya da ABD ile temasa geçmelerini önerdik, ancak onlar bunu yapmayı reddetti.”

    ‘DOĞU GUTA’DA MİLİTANLAR KİMYASAL SALDIRI SENARYOSU HAZIRLIYOR’

    Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Mikdad, Doğu Guta’daki militanların kimyasal saldırı düzenleyip, söz konusu saldırı konusunda Suriye hükümet gülerini suçlamaya hazırlandığını belirtti.

    Mikdad, “Doğu Guta’daki militanların Mesraba ve Beit Sava yerleşimlerinin arasındaki Han Eş Şari’ye kimyasal saldırı düzenleme niyetinde oldukları yönünde bilgi aldık. Heyet Tahrir el Şam teröristleri bu amaçla birkaç kadını kurban etmek ve uydurma haber yaymak istiyor. Bu ‘gösterinin’ 11 Mart’ta gerçekleşmesi bekleniyor” diye konuştu.

    Suriye’nin hiçbir zaman OPCW’ye ülke topraklarında soruşturma yürütmesine olumsuz yanıt vermediğini söyleyen Mikdad, “Suriye’nin kapıları her zaman soruşturma yapan uluslararası örgütler için açık. Çeşitli soruşturma komitelerinden düzinelerce başvuru aldığımız bir gerçek. Biz bu başvuruların hiçbirini reddetmedik, Suriye’nin herhangi bir noktasına ulaşmalarını engellemedik. Fakat bunu yapmadılar. Sorun da bu zaten” ifadelerini kullandı.

    İlgili konular:

    Putin: Şam’ın kimyasal silah kullandığı haberleri yalan
    Peskov: Suriye’de kimyasal silah kullanıp kullanılmadığını yalnızca tarafsız bir komisyon belirleyebilir
    Rusya'dan bir uyarı daha: Doğu Guta’da militanlar kimyasal provokasyon hazırlığında
    Etiketler:
    Kimyasal madde, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW), Faysal Mikdad, Han Şeyhun, Suriye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Amelia Earhart
    Atlantik Okyanusu'nu tek başına geçen ilk kadın pilot Amelia Earhart'ın gizemi 81 yıl sonra çözüldü
    Karikatür
    Porno yıldızından Trump'a 'gizlilik sözleşmesi' davası
    İnfografik
    TSK'nın Afrin'deki harekatından gelişmeler
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam