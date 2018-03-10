‘Suriye’de militanların kontrolündeki bölgelerde 24 ton kimyasal madde bulundu’

Mikdad, Suriyeli uzmanların militanların daha önce kontrolünde tuttuğu bölgelerde 24 ton kimyasal madde bulduklarını da sözlerine ekledi.
Suriyeli diplomat, “Kimyasal Silahları Yasaklama Örgütü’nün (OPCW) uzmanları Batı tarafından tayin ediliyor, onlar gerçeği bilmek istemiyor. Biz bu uzmanların doğruyu söylemediklerini açıkladığımızda ABD, onların uzman olduklarını ve bu nedenle doğruyu söylediklerini savunuyor” ifadelerini kullandı.
'OPCW, HAN ŞEYHUN'A GELMEK İSTEMEDİ'
‘DOĞU GUTA’DA MİLİTANLAR KİMYASAL SALDIRI SENARYOSU HAZIRLIYOR’
Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Mikdad, Doğu Guta’daki militanların kimyasal saldırı düzenleyip, söz konusu saldırı konusunda Suriye hükümet gülerini suçlamaya hazırlandığını belirtti.
Mikdad, “Doğu Guta’daki militanların Mesraba ve Beit Sava yerleşimlerinin arasındaki Han Eş Şari’ye kimyasal saldırı düzenleme niyetinde oldukları yönünde bilgi aldık. Heyet Tahrir el Şam teröristleri bu amaçla birkaç kadını kurban etmek ve uydurma haber yaymak istiyor. Bu ‘gösterinin’ 11 Mart’ta gerçekleşmesi bekleniyor” diye konuştu.
Suriye’nin hiçbir zaman OPCW’ye ülke topraklarında soruşturma yürütmesine olumsuz yanıt vermediğini söyleyen Mikdad, “Suriye’nin kapıları her zaman soruşturma yapan uluslararası örgütler için açık. Çeşitli soruşturma komitelerinden düzinelerce başvuru aldığımız bir gerçek. Biz bu başvuruların hiçbirini reddetmedik, Suriye’nin herhangi bir noktasına ulaşmalarını engellemedik. Fakat bunu yapmadılar. Sorun da bu zaten” ifadelerini kullandı.
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