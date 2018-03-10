İkinci militan grubunun Doğu Guta’dan çıkması için görüşmeler sürüyor

'12 HAVAN MERMİSİ ATILDI: 1 ÖLÜ 9 YARALI'
Bölgedeki karmaşık durum ve gerilimin devam ettiğini söyleyen Zolotuhin, “Şam’ın konut bölgelerine ve civar yerleşimlerine saldırılar devam ediyor, geçen 24 saat içerisinde Doğu Guta’daki militanlar tarafından 120 milimetrelik 12 havan mermisi fırlatıldı. Çok sayıda tahribat var, bir kişi hayatını kaybetti ve 9 sivil yaralandı” ifadelerini kullandı.
Daha önce Rusya’nın Suriye’deki ateşkesi izleme merkezi, 13 militandan oluşan bir grubun Muhayyam el-Vafedin’deki insani koridordan yararlanarak Doğu Guta’dan çıktığını açıklamıştı.
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