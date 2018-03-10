İkinci militan grubunun Doğu Guta’dan çıkması için görüşmeler sürüyor

Rusya'nın Suriye'deki tarafları uzlaştırma merkezi yetkililerinden Tümgeneral Vladimir Zolotuhin, 2. militan grubunun Doğu Guta’dan çıkması için yasadışı silahlı oluşumların liderleriyle zorlu görüşmelerin devam ettiğini duyurdu.

© AA/ Khaled Akasha Doğu Guta’dan 13 kişilik ilk militan grubu ayrıldı

Basın mensuplarına konuyla ilgili bilgi aktaran Zolotuhin, “Tarafları uzlaştırma merkezinin yetkilileriyle Suriyeli muhaliflerin yasadışı silahlı oluşumlarının liderleri arasında Doğu Guta’daki gerilimi azaltma bölgesinden 2. militan grubunun çıkması için zorlu görüşmeler sürüyor” diye konuştu.

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Bölgedeki karmaşık durum ve gerilimin devam ettiğini söyleyen Zolotuhin, “Şam’ın konut bölgelerine ve civar yerleşimlerine saldırılar devam ediyor, geçen 24 saat içerisinde Doğu Guta’daki militanlar tarafından 120 milimetrelik 12 havan mermisi fırlatıldı. Çok sayıda tahribat var, bir kişi hayatını kaybetti ve 9 sivil yaralandı” ifadelerini kullandı.

Daha önce Rusya’nın Suriye’deki ateşkesi izleme merkezi, 13 militandan oluşan bir grubun Muhayyam el-Vafedin’deki insani koridordan yararlanarak Doğu Guta’dan çıktığını açıklamıştı.