Katar'dan, İsrail parlementosunun 'oturum izni' kararına tepki

İsrail meclisinin (Knesset) aldığı karara tepki gösterilen açıklamada, söz konusu adımın ahlak dışı olduğu, uluslararası kanunları ve Birleşmiş Milletler (BM) sözleşmelerini gözardı ettiği belirtildi.
Uluslararası topluma, İsrail'in Filistin halkının haklarına yönelik saldırılarını durdurma konusunda sorumluluk taşıma çağrısı yapılan Bakanlık açıklamasında, "Bu saldırılar, iki devletli çözüm için sarf edilen uluslararası çabaların baltalanmasına yol açıyor." ifadesi kullanıldı.
'FİLİSTİN TÜM HAKLARINI GERİ ALMALI'
İsrail Meclisi, İçişleri Bakanı'na "terör örgütleri" olarak nitelediği gruplar ile bağlantısı olduğu tespit edilen Kudüslü Filistinlilerin oturum belgelerini iptal etme yetkisi veren yasa tasarısını onaylamıştı. Daha önce ilk oylaması yapılan söz konusu tasarı, Mecliste 2'nci ve 3'üncü kez oylanarak kanunlaştı.
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