YPG sözcüsünden 'Türkiye’nin Afrin’deki bir saldırısı püskürtüldü' iddiası

Suriye’nin kuzeyinde etkin olan Kürt Demokratik Birlik Partisi'nin (PYD) silahlı kanadı olan YPG'nin sözcülerinden Rezan Hiddo, Türkiye ve desteklediği Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin Afrin’deki bir saldırısının YPG tarafından püskürtüldüğünü iddia etti. Hiddo ayrıca, çatışmalarda karşı taraftan en az 18 kişinin öldürüldüğünü ileri sürdü.