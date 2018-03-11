Rusya: Doğu Guta’daki militanlar, onlarca sivilin tahliyesini değerlendiriyor

Zolotuhin, uzlaştırma merkezi yetkilileri ve Suriye ordusunun, sivillerin Doğu Guta’dan ayrılabilmeleri için buradaki silahlı grupların üyeleri ile görüşmelere devam ettiğini söyledi.
Daha önce Doğu Guta’daki 13 militanın insani koridordan geçerek burayı terk ettiği ve İdlib’e gönderildiği açıklanmıştı.
Halep’in doğu mahallelerinden Aralık 2016'da tahliye edilen militanlar da aileleri ile İdlib’e yerleştirilmişti.
İdlib ayrıca, Astana süreci sayesinde Suriye’de oluşturulan dört gerilimi azaltma bölgesinden biri. Astana sürecinin garantörleri olan Rusya, Türkiye ve İran buradaki gerilimi azaltma bölgesini beraber gözetleme kararı almıştı. Anlaşma doğrultusunda Türkiye’nin İdlib’in iç bölgelerinde gözlem noktaları oluşturup güvenliği sağlaması gerekirken Rusya da bölgenin dış mahallelerinde güvenliği sağlayacaktı.
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