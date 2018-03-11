Rusya: Doğu Guta’daki militanlar, onlarca sivilin tahliyesini değerlendiriyor

Rusya’nın Suriye’deki tarafları uzlaştırma merkezi yetkilisi Vladimir Zolotuhin, Doğu Guta’daki silahlı grupların, buradan aileleri ile güvenli bir biçimde ayrılmaları karşılığında onlarca sivilin de bölgeyi terk etmesine izin verebileceklerini belirtti.

Zolotuhin, uzlaştırma merkezi yetkilileri ve Suriye ordusunun, sivillerin Doğu Guta’dan ayrılabilmeleri için buradaki silahlı grupların üyeleri ile görüşmelere devam ettiğini söyledi.

© REUTERS/ Bassam Khabieh İkinci militan grubunun Doğu Guta’dan çıkması için görüşmeler sürüyor

Zolotuhin’in anlattığına göre Dogu Guta’daki militanlar şu anda aileleri ile birlikte güvenlik garansiyle bölgeden ayrılmaları karşısında onlarca sivilin buradan ayrılmasına izin verme ihtimalini değerlendiriyor.

Daha önce Doğu Guta’daki 13 militanın insani koridordan geçerek burayı terk ettiği ve İdlib’e gönderildiği açıklanmıştı.

Halep’in doğu mahallelerinden Aralık 2016'da tahliye edilen militanlar da aileleri ile İdlib’e yerleştirilmişti.

İdlib ayrıca, Astana süreci sayesinde Suriye’de oluşturulan dört gerilimi azaltma bölgesinden biri. Astana sürecinin garantörleri olan Rusya, Türkiye ve İran buradaki gerilimi azaltma bölgesini beraber gözetleme kararı almıştı. Anlaşma doğrultusunda Türkiye’nin İdlib’in iç bölgelerinde gözlem noktaları oluşturup güvenliği sağlaması gerekirken Rusya da bölgenin dış mahallelerinde güvenliği sağlayacaktı.