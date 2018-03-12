IŞİD, Irak'ta sivillere ateş açtı: 10 ölü

Diyala emniyetinden Yüzbaşı Habib eş-Şemri, AA muhabirine, IŞİD'in, Kerkük-Bağdat karayolunun Bakuba'ya bağlı El-Azim ilçesi mevkisinde sahte kontrol noktası kurarak bazı araçları durdurduğu ve yolcuları indirerek üzerlerine ateş açtığını söyledi.
Şemri, olayda 10 sivilin hayatını kaybettiğini ve 5 kişinin yaralandığını ifade etti.
Saldırının ardından IŞİD militanlarının bölgeden kaçtığını belirten Şemri, yaralananların hastaneye kaldırıldığını kaydetti.
IŞİD'e bağlı uyuyan hücreler, zaman zaman Kerkük-Diyala sınırındaki bölgelerde saldırı düzenliyor.
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