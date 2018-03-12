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    İran'da düşen Başaran Holding'e ait özel uçak

    İran'da düşen Başaran Holding'e ait uçaktaki 11 kişinin cesedine ulaşıldı

    © AA/ Morteza Salehi
    Ortadoğu
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    Dubai'den Türkiye'ye dönüş yolundayken İran'da Çaharmahal ve Bahtiyari vilayetindeki dağlık bölgeye düşen uçak kazasında hayatını kaybeden 11 kişinin cesetlerine ulaşıldığı açıklandı.

    İran'da düşen Türk jetinin kara kutusu bulundu
    © AA/
    İran'da düşen Türk jetinin kara kutusu bulundu
    İran'ın Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletinde düşen uçak kazasında hayatını kaybedenlerin tamamının cenazelerine ulaşıldığı bildirildi.

    İran Acil Durumlar Kurumu Sözcüsü Mücteba Halidi, görgü şahitlerine göre uçağın motorunda çıkan yangın nedeniyle düştüğünü söyledi.

    Dün akşam saatlerinde İstanbul'a gelmek için Birleşik Arap Emirlikleri'nden havalanan Başaran Holding'e ait özel Türk uçağı, ülkenin güneybatısındaki Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletinin Şehrikürd kentine bağlı Kiyar ilçesinin Durk Enar köyü yakınlarındaki Helen Dağı'na düşmüş, kazada 3'ü mürettebat 11 yolcunun hayatını kaybettiği duyurulmuştu.

    Uçakta, işadamı Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran ve 7 yedi kız arkadaşı ile iki kadın pilot, bir de hostes bulunuyordu.

    • İran'da düşen Başaran Holding'e ait özel uçak
      İran'da düşen Başaran Holding'e ait özel uçak
      © AA/ Morteza Salehi
    • İran'da düşen Başaran Holding'e ait özel uçak
      İran'da düşen Başaran Holding'e ait özel uçak
      © AA/ Morteza Salehi
    • İran'da düşen Başaran Holding'e ait özel uçak
      İran'da düşen Başaran Holding'e ait özel uçak
      © AA/ Morteza Salehi
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    © AA/ Morteza Salehi
    İran'da düşen Başaran Holding'e ait özel uçak

    GENELKURMAY BAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

    Genelkurmay Başkanlığı'ndan dün İran'da düşen Türk uçağına ilişkin bir açıklama yapıldı.

    Açıklamada, "İran'da 11 Mart 2018 tarihinde düşen özel bir Türk uçağının enkaz kaldırma çalışmalarında görev alacak AFAD personelini bölgeye intikal ettirmek üzere Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nca bir uçak görevlendirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

    ULAŞTIRMA BAKANLIĞI: KARAKUTU UZMAN EKİBİMİZE VERİLECEK

    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, dün İran'da düşen Başaran Holding'e ait özel uçakla ilgili açıklama yaptı.

    Bakanlıktan yapılan resmi açıklama şöyle:

    TC-TRB tescilli Bombardier Challenger 604 tipi iş jeti
    DHA
    İran'da düşen Türk jetinde en az 11 kişi hayatını kaybetti
    "Dün İsfahan'ın 80 mil güneybatısında düşen Başaran Holding'e ait TC-TRB kuyruk tescilli Canadair CL-600 tipi özel jetin kaza yaptığı alanda kaza yeri inceleme faaliyetleri Vali Yardımcısı koordinasyonunda yürütülürken, Türkiye'nin İran Büyükelçilik Müsteşarı da olay yerinde çalışmaları yakından takip etmektedir.

    Bakanlığımızdan 2'si Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu'ndan, 2'si Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüz'den olmak üzere 4 uzman, AFAD'dan 3 uzman toplam 7 kişilik ekip Kaza mahalline ulaşmıştır. Kaza yerinde 11 kişinin cesedine ulaşılmıştır ve cenazeler İran'ın belirlediği acil durum yönetim merkezine doğru taşınmaktadır. Büyükelçimiz koordinesinde yürütülecek adli tıp ve kimlik belirleme çalışmalarının ardından cenazeler en kısa sürede yurda getirilerek ailelerine teslim edilecektir. Uçağa ait FDR (flight data recorder) ve CVR (cockpit voice recorder) (Karakutular) bulunmuş olup incelemeye alınması için kaza inceleme heyetine teslim edilecektir."

    Etiketler:
    Başaran Holding, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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