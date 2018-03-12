İran'da düşen Başaran Holding'e ait uçaktaki 11 kişinin cesedine ulaşıldı

İran'ın Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletinde düşen uçak kazasında hayatını kaybedenlerin tamamının cenazelerine ulaşıldığı bildirildi.

İran Acil Durumlar Kurumu Sözcüsü Mücteba Halidi, görgü şahitlerine göre uçağın motorunda çıkan yangın nedeniyle düştüğünü söyledi.

Dün akşam saatlerinde İstanbul'a gelmek için Birleşik Arap Emirlikleri'nden havalanan Başaran Holding'e ait özel Türk uçağı, ülkenin güneybatısındaki Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletinin Şehrikürd kentine bağlı Kiyar ilçesinin Durk Enar köyü yakınlarındaki Helen Dağı'na düşmüş, kazada 3'ü mürettebat 11 yolcunun hayatını kaybettiği duyurulmuştu.

Uçakta, işadamı Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran ve 7 yedi kız arkadaşı ile iki kadın pilot, bir de hostes bulunuyordu.

İran'da düşen Başaran Holding'e ait özel uçak © AA/ Morteza Salehi

İran'da düşen Başaran Holding'e ait özel uçak © AA/ Morteza Salehi

İran'da düşen Başaran Holding'e ait özel uçak © AA/ Morteza Salehi 1 / 3 © AA/ Morteza Salehi İran'da düşen Başaran Holding'e ait özel uçak

GENELKURMAY BAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA



Genelkurmay Başkanlığı'ndan dün İran'da düşen Türk uçağına ilişkin bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, "İran'da 11 Mart 2018 tarihinde düşen özel bir Türk uçağının enkaz kaldırma çalışmalarında görev alacak AFAD personelini bölgeye intikal ettirmek üzere Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nca bir uçak görevlendirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI: KARAKUTU UZMAN EKİBİMİZE VERİLECEK

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, dün İran'da düşen Başaran Holding'e ait özel uçakla ilgili açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan resmi açıklama şöyle:

"Dün İsfahan'ın 80 mil güneybatısında düşen Başaran Holding'e ait TC-TRB kuyruk tescilli Canadair CL-600 tipi özel jetin kaza yaptığı alanda kaza yeri inceleme faaliyetleri Vali Yardımcısı koordinasyonunda yürütülürken, Türkiye'nin İran Büyükelçilik Müsteşarı da olay yerinde çalışmaları yakından takip etmektedir.

Bakanlığımızdan 2'si Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu'ndan, 2'si Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüz'den olmak üzere 4 uzman, AFAD'dan 3 uzman toplam 7 kişilik ekip Kaza mahalline ulaşmıştır. Kaza yerinde 11 kişinin cesedine ulaşılmıştır ve cenazeler İran'ın belirlediği acil durum yönetim merkezine doğru taşınmaktadır. Büyükelçimiz koordinesinde yürütülecek adli tıp ve kimlik belirleme çalışmalarının ardından cenazeler en kısa sürede yurda getirilerek ailelerine teslim edilecektir. Uçağa ait FDR (flight data recorder) ve CVR (cockpit voice recorder) (Karakutular) bulunmuş olup incelemeye alınması için kaza inceleme heyetine teslim edilecektir."