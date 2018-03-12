'Suriye ordusu, Doğu Guta'da militanların gizli kimyasal atölyesini buldu'

Suriye ordusundan Albay Feruz İbrahim, militanların çekilmesinin ardından Doğu Guta'nın Aftris köyünde yapılan temizlik sırasında kimyasal mühimmat üretimi amacıyla kullanılan bir atölye bulduklarını açıkladı.

Gazetecilere açıklama yapan Suriyeli albay İbrahim "Muhtemelen hükümet güçlerini kimyasal silah kullanmakla suçlamaya yönelik bir provokasyon gerçekleştirmek için sözkonusu mühimmatları üretiyorlardı" dedi.

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) daha önce Suriye'deki tüm kimyasal silahların imha edildiğini doğrulamıştı.

Suriye Dışişleri Bakanlığı da Doğu Guta'daki militanların hükümet güçlerini suçlamak için kimyasal silah kullanabilecekleri konusunda uyarmıştı.

Rusya'nın Suriye'deki ateşkesi izleme merkezi de teröristlerin kimyasal silah kullanıldığına yönelik provokasyon gerçekleştirme hazırlığında olduğunu aktarmıştı.

Suriyeli bir yetkili, ülkedeki kimyasal silah kullanımı iddialarına yönelik gerçekleştirilecek herhangi bir soruşturmaya destek vermeye hazır olduklarını vurgulamış, ancak uluslararası kuruluşların Şam'la işbirliğini reddettiklerini belirtmişti.

Suriye ordusu krizin başladığı 2011 yılından beri sıklıkla kimyasal silah kullanmakla suçlanıyor.