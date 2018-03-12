Suudi Arabistan'daki yolsuzluk soruşturmasında işkence ve suistimal iddiaları

ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times (NYT), Suudi Arabistan'daki yolsuzluk soruşturması kapsamında Riyad'daki Ritz Carlton otelinde alıkonulan önde gelen Suudi yetkililer ve iş adamlarının, mal varlıklarını hükümete teslim etmeleri için baskı ve fiziksel suistimale maruz bırakıldıklarını öne sürdü.

© REUTERS/ Faisal Al Nasser Suudi Arabistan'da yolsuzluk davalarına özel daireler bakacak

New York Times gazetesi haberinde bir ABD'li yetkili ve bir doktora dayandırarak Suudi yetkililerin gözaltına aldığı 17 kişinin, fiziksel istimar nedeniyle tıbbi tedavi gördüğünü iddia etti.

'MAL VARLIKLARINI TESLİM ETMELERİ İÇİN ZORLANDILAR, BAŞLARI ÖRTÜLÜ ŞEKİLDE SORGULANDILAR'

Gazete aralarında prensler, bakanlar ve iş adamlarının bulunduğu 381 şüphelinin çoğunun hala askeri gözetim altında tutulduğunu ve bazılarının bileklerine takılan kelepçelerle hareketlerinin izlendiğini belirtti.

Gözaltındakilerin yakınları ve akrabaları ile görüşen gazete haberinde Ritz Carlton'da tutulan isimlerden bazılarının uykusuzluğa maruz bırakıldığını, itilip kakıldığını, başları örtülü şekilde sorgulandığını ve yüklü miktarda mal varlığını teslim etmeleri için zorlandığını yazdı.

Gazete istismar haberlerinin yavaş yavaş ortaya çıktığını ancak 2 Batılı hükümet yetkilisinin söz konusu iddiaları inandırıcı bulduklarını da ekledi.

In the early days of the crackdown, at least 17 detainees were hospitalized for physical abuse and one later died in custody with a neck that appeared twisted, a badly swollen body and other signs of abuse, according to a person who saw the body https://t.co/qWtnZwlvBR — The New York Times (@nytimes) March 12, 2018

'İÇİNDE BULUNDUĞUM EVİN BENİM OLUP OLMADIĞINI BİLMİYORUM'

Hükümetin hala bu kişilerin birçok mal varlığına el koymasının beklenmesi nedeniyle serbest bırakılan isimler ve aileleri de arada kalmış durumda.

Serbest bırakılan Suudilerden birinin ayak bileğinde takip cihazı ile dolaşmaya zorlandığını ve işini kaybettiği için depresyona girdiğini belirten gazete bu kişinin bir yakınının şu ifadelerini aktardı: "Her şeyi imzaladık. Şu anda içinde bulunduğum evin bile bana ait olup olmadığını bilmiyorum."

​Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman geçen kasım ayında iktidarını sağlamlaştırırken yolsuzluk soruşturmasını başlatmıştı.

Suudi yetkililer gözaltına aldıkları isimlerin özgürlükleri karşılığında ellerindeki mal varlıklarından 107 milyar dolara el koyma sürecinde olduklarını açıklamıştı.

Gözaltına alınan isimler arasında milyarder iş adamı Prens El Velid bin Talal, eski Ulusal Muhafızlar şefi Prens Miteb bin Abdullah, inşaatçı Bakr bin Ladin ve medya patronu Velid al İbrahim de vardı.

NYT, GÖZALTINDA ÖLEN GENERAL KAHTANİ'NİN VÜCUDUNDA İŞKENCE İZLERİ OLDUĞUNU YAZDI

Gözaltına alınanlar arasında 2015'te vefat eden Suudi Kralı Abdullah'ın oğlu Prens Türki bin Abdullah'ın üst düzey yardımcısı Tümgeneral Ali el Kahtani de vardı.

Gzeteye konuşan generalin naaşını gören bir kişi Kahtani'nin boynunun doğal olmayan bir şekilde dönmüş olduğunu,bunun boynunun kırıldığına işaret ettiğini ayrıca vücudunda yaralar ve şişikler olduğunu söyledi.

Bir doktor ve 2 diğer tanık daha Kahtani'nin vücudunda elektrik şoku kaynaklanmış olabilecek yanık izleri olduğunu öne sürdü.

Kahtani'nin durumu konusunda bilgi sahbi bir doktorun aktardığına göre Tümgeneral geçen kasımda otel yakınlarındaki hastaneye kaldırıldığında vücudunda darp izleri vardı.

© AFP 2018/ FAYEZ NURELDINE Suudi Arabistan: Yolsuzluk operasyonlarından 106 milyar dolar topladık

Kahtani'nin hastaneden yeniden sorgu için otele götürüldüğü ve askeri hastanede hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Ancak generalin ölüm nedeni konusunda resmi açıklama yapılmamıştı.

Aile bireyleri ile görüşen kaynaklar gazeteye Kahtani ve Abdullah ailesinin generalin ölümünü kamuoyu önünde tartışmaktan çekindiğini ve misillemeden korktuklarını belirtti.

Zira gazete Kral Abdullah'ın oğullarından Prens Mişal bin Abdullah'on yakın çevresine generale yönelik davranışlardan şikayet ettikten sonra gözaltına alınarak Ritz Carlton'a gönderildiğini hatırlattı.

Kral Abdullah'ın aile üyeleri, Veliaht Prens Selman ile babası Kral Selman tarafından rakip olarak görülüyordu.

'İŞKENCE VE İSTİSMAR SUÇLAMALARI TAMAMEN ASILSIZ'

Gazetenin General Kahtani'niin ölümüyle ilgili sorularına e-posta ile yanıt veren Washington'daki Suudi Büyükelçiliği'nden bir yetkili "Yolsuzluk soruşturması sırasında sorgulananlara yönelik tüm istismar ve işkence suçlamaları tamamen asılsız" açıklamasını yaptı.

Yetkili gözaltındaki isimlerin tıbbi tedavi ve avukat görüşmelerine 'tam erişim' sahibi olduğunu söyledi. Suudi yetkililer Ritz Carlton'da tutulan isimlere resmi suçlama yöneltmemişti.