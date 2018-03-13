Gazze'ye giden Filistin Başbakanı'nın konvoyu yakınında patlama

Gazze Şeridi'ne giden Filistin Başbakanı Rami Hamdallah'ı taşıyan konvoyun yakınında bir patlama yaşandı. Hamdallah'ın patlamada yaralanmadığı ve programını sürdürdüğü açıklandı.

Reuters'e konuşan bir güvenlik kaynağı ve görgü tanıkları, Hamdallah'ın konvoyunun Gazze'ye girmesinden kısa süre sonra patlamanın yaşandığını ve 7 kişinin hafif yaralandığını aktardı.

Konvoydaki 3 aracın hasar gördüğü de belirtildi.

Patlamada Hamdallah'ın yara almadığı ve programını önceden planlandığı şekilde sürdürdüğü belirtildi.

#BREAKING: Convoy transporting Palestinian PM Rami Hamadullah and head of intel services Gen. Majid Farraj targeted by an explosive device in #Gaza: The 2 weren't hurt, 7 injured. PA: "Hamas is behind the assassination attemp" pic.twitter.com/9lLeZC6r1y — Amichai Stein (@AmichaiStein1) March 13, 2018

​​ABBAS, KONVOYA YÖNELİK SALDIRI GİRİŞİMİNDEN HAMAS'I SORUMLU TUTTU

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ise saldırıdan Gazze'yi yöneten Hamas'ı sorumlu tuttu. Reuters, Filisitin Yönetimi'nin Hamas'ı doğrudan saldırı girişiminde bulunmakla suçlamadığını, güvenliği sağlayamadığı gerekçesiyle sorumlu tuttuğunu belirtti.

Abbas'ın Hamdallah'ın konvoyunun 'korkakça hedef alındığını' söylediği açıklandı.

Hamdallah nadir Gazze ziyaretini uzun zamandır beklenen bir arıtma tesisinin açılışını yapmak için gerçekleştiriyordu.

Tesis için Dünya Bankası, Avrupa Briliği (AB) ve diğer Avrupalı ülkeler 75 milyon dolarlık finansman sağlamıştı. Ancak 2007'de Gazze'nin Hamas'ın kontrolüne geçmesi ve ardından gelen İsrail-Mısır blokajı, elektirik kesintileri ve diğer krizler projenin açılış tarihinin ertelenmesine yol açmıştı.

Arıtma tesisi 4 kasaba ve köylerin atık sularını temizleyecek. Ardından temiz suyun sulama amacıyla kullanılacağı kalan suyun ise güvenli şekilde denize boşaltılacağı belirtildi.

HAMDALLAH: YİNE DE GAZZE'YE GELECEĞİZ

Saldırının ardından açıklama yapan Hamdallah da partisi Fetih ile Hamas arasında Gazze'nin Filistin Yönetimi'ne devri konusunda yapılan anlaşmayı hatırlatarak "Saldırı, acı ayrılığı sonlandırma arayışımızdan bizi caydıramayacak. Yine de Gazze'ye geleceğiz" dedi.

Hamdallah, Mısır'ın arabuluculuğuyla 2017'de Hamas ve Batı Şeria'daki Filisitin Yönetimi arasında imzalanan anlaşmanın ardından Gazze'yi 2. kez ziyaret ediyor.

Anlaşmaya göre Hamas, Gazze Şeridi'nin idaresini Filsitin Yönetimi'ne devretmeyi ve Fetih ile Filistin'de genel seçim yapmak amacıyla görüşmelere başlamayı kabul etmişti.

Kasım sonunda taraflar 2018 sonunda genel ve devlet başkanlığı seçimi yapma konusunda mutabık kalmıştı. Ancak sınır kapılarının kasımda Filistin yönetimine devredilmesinden sonra Fetih-Hamas görüşmelerinde ilerleme kaydedilemedi.