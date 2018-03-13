Çavuşoğlu: Rusya'nın Suriye'de kalmak istemesini anlıyoruz

Rusya'nın başkentindeki Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Üniversitesi'nde (MGİMO) öğrencilerin katılımı ile düzenlenen bir konferansta konuşan Çavuşoğlu bir soru üzerine, "Evet, Rusya'nın Suriye topraklarında kendi üsleri var, Rusya burada uzun süre kalmak istiyor. Biz buna anlayışla yaklaşıyoruz" dedi.

Çavuşoğlu ayrıca, 'uzun zamandır acı çeken Suriye'ye barışın geri dönmesi için, Moskova ve Ankara'nın hiçbir çabadan kaçınmadan işbirliği yapıp beraber savaştığını' da ifade etti.