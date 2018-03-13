Rusya: Doğu Guta'dan 100 sivil tahliye edildi

Uzlaştırma merkezi yetkilileri, Duma'dan yaklaşık 100 sivilin yer aldığı yeni bir grubun tahliye edildiğini söyledi.

Bu, Rusya'nın girişimi ile Doğu Guta'dan tahliye edilen üçüncü büyük grup. Daha önce buradaki Misraba bölgesinden 52, Dubay'dansa 76 kişi tahliye edilmişti.

Çeşitli silahlı grupların denetiminde bulunan Doğu Guta'dan sivillerin tahliye edilebilmesi için Rusya'nın girişimi ile bu bölgede her gün 'insani mola' uygulanıyor. Bu 'molalar' sırasında Suriye ordusu bu bölgedeki silahlı gruplara yönelik operasyon düzenlemiyor.