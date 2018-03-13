Lavrov: ABD, Suriye'yi bombalarsa en ağır sonuçlarla karşılaşır

ABD'nin BM Büyükelçisi Nikki Haley'nin, kimyasal silah saldırısı düzenlemesi halinde Washington'ın Şam'a karşı saldırı düzenleyebileceği tehdidinde bulunmasına tepki gösteren Lavrov, "Eğer böyle bir saldırı olursa, en ağır sonuçlarla karşı karşıya kalınır. Haley'nin, BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) mikrofonlara sorumsuzca konuşmakla, Rus ve ABD askerlerinin iletişim kanallarına sahip olmasının farklı şeyler olduğunu anlaması gerekir. Kaldı ki, bu kanallar üzerinden nelerin yapılabilip yapılamayacağı net biçimde söylendi" dedi.

Rusya'nın ABD'nin Suriye'ye tehditleri için normal bir terim bulamadığını söyleyen Lavrov, "Militanlar ve Batılı sponsorları nedeniyle BMGK'nın 2401 sayılı kararını uygulamakta başarısız olunmuşken Rusya, İran ve Suriye hükümetinin önceki kararın gerekliliklerini yerine getiremediği bahanesiyle yeni bir karar tasarısı gündeme getiriliyor. Üstelik bu, ABD'nin barış yanlısı bir ülke olduğunu ancak geçen yıl Şayrat üssünde olduğu gibi Suriye hükümet güçlerini her an vurabileceğini söyleyen Haley aracılığıyla yapılıyor" ifadelerini kullandı.

'ABD, 2401 SAYILI KARARDAKİ YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMEDİ'

Bu arada Lavrov'a göre ABD, 2401 sayılı kararla ilgili yükümlülüklerini yerine getiremedi.

Lavrov, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Batılı partnerlerimizin şu anda Doğu Guta'da bulunan militanlarla yakın temas halinde olduklarını gizlememeleri ve 2401 sayılı kararı uygulayamamaları Suriye'de yaşanan sorunun bir diğer boyutu. Bu ülkelerin militanlara yerleşim birimlerine ateş açmama konusunda nüfuz etmeleri gerekiyor ancak ABD öncülüğündeki Batılı partnerlerimiz bunu yapmadı. Haley'in dün yeni karar tasarısı sunma tehdidinde bulunması, önceki kararı uygulamada başarısız oldukları anlamına geliyor."

'YENİ TASARI TERÖRİSTLERE DOKUNULMAZLIK GETİRİYOR'

Lavrov, ABD'nin sunacağı yeni tasarının teröristler için dokunulmazlık sağlayacağının altını çizdi.

'ABD, İKTİDAR DEĞİŞİKLİĞİ YOLUNA FİİLEN GİRDİ'

Diğer taraftan Lavrov, ABD'yi Suriye'de iktidar değişikliği ve ülkeyi bölme yoluna fiilen girmekle suçladı. Lavrov'a göre Doğu Guta'da Washigton'ın tutarlı biçimde yalanladığı B planının uygulanması söz konusu olabilir.

'DOĞU GUTA'DAKİ MİLİTANLARA SOLUK ALMA İMKANI SUNULMAYACAK'

Lavrov, Doğu Guta'daki militanlar için soluk alma imkanı sunulmayacağını da söyledi. Bu hususun 2401 sayılı kararda öngörülmediğine dikkat çeken Lavrov, taraflara teröristlere karşı ateşkes yapma çağrısı bulunmadığının altını çizdi.