Lavrov: Gerilimi azaltma bölgelerinin sayısını artırmak önceliğimiz değil

Lavrov, 16 Mart'ta Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İranlı mevkidaşı Muhammed Cevad Zarif'le yapacakları görüşmede gerilimi azaltma bölgeleri konusunu ele alacaklarını söyledi.

Lavrov, "Şu aşamada bu bölgelerin sayısını artırmayı ve alanını genişletmeyi hedeflememiz gerektiğini düşünmüyorum. Şu anda önemli olan, bunların mutabık kalınan şekilde işlev göstermesini sağlamak" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı, Suriye'deki ana görevlerinin Doğu Guta'daki ateşkes ihlallerinin sürmesine izin vermemek olduğunun da altını çizdi.