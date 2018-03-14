Rusya: Doğu Guta’dan 300’ü aşkın kişi tahliye edildi

Rusya’nın Suriye’deki ateşkesi izleme merkezinin sözcüsü Vladimir Zolotuhin, insani koridorun faaliyete geçirilmesinden beri Doğu Guta’daki 300’ü aşkın kişinin tahliye edilebildiğini söyledi.

Gazetecilere konuşan Zolotuhin "İnsani koridorun faaliyete başlamasından beri Doğu Guta'dan 300'ü aşkın kişi ayrıldı. Bu arada tahliyelerin çoğu son günlerde gerçekleşti" dedi.

Zolotuhin'e göre, yasadışı silahlı örgütlerin kontrolündeki bölgelerde bulunan yerleşim birimlerinde Doğu Guta'dan ayrılmak isteyen siviller tarafından militanlara karşı gerçekleştirilen mitinglerin sayısı arttı.

Zolotuhin, militanların çıkışları engelleme girişimlerine devam ettiğini de belirtti.

Doğu Guta'da bugün 16. insani mola başladı.