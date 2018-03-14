'Doğu Guta'da teröristlere ait gizli kimyasal tesis ortaya çıkarıldı'

Suriye resmi haber ajansı SANA'ya konuşan bir saha komutanı, Doğu Guta'nın Duma ilçesine bağlı el Şefunyeh kasabasında teröristlere ait gizli bir kimyasal tesis bulduklarını ifade etti.

Tesiste zehirli kimyasallar ile klor gazı bulduklarını kaydeden komutan, Ceyş'ül İslam (İslam Ordusu) örgütüne ait belgelere rastlandığını belirtti.

Tesiste Suudi Arabistanlı menşeli ekipmanlar ve Batılı ülkelerde üretildiği düşünülen malzemeler ele geçirildiğini de söyleyen komutan, "Bu, Suudi ve Avrupalı uzmanların yasadışı üretimde bulunmuş olabileceğine işaret ediyor" dedi.

Hafta başında, Suriye ordusundan Albay Feruz İbrahim, militanların çekilmesinin ardından Doğu Guta'nın Aftris köyünde yapılan temizlik sırasında kimyasal mühimmat üretimi amacıyla kullanılan bir atölye bulduklarını açıklamıştı.