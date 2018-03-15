Suudi Arabistan: İran nükleer bomba geliştirirse biz de aynısını yaparız

Suudi Arabistan Veliaht Prensi, CBS kanalına verdiği demeçte, İran'ın nükleer bomba geliştirmesi halinde kendilerinin de aynı yolu izleyecekleri uyarısı yaptı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın ABD merkezli CBS kanalından Norah O'Donell'a verdiği röportajdan bazı bölümler yayınlandı. İlk yayınlanan kısımda İran'ı hedef tahtasına oturtan Veliaht Prens "Suudi Arabistan nükleer bombası olsun istemiyor ama hiç şüphe yok ki İran nükleer bomba geliştirirse biz de mümkün olduğunda çabuk aynısını yaparız" ifadelerini kullandı.

Veliaht Prens, tamamı pazar günü yayınlanacak röportajda, İran'ın ruhani lideri Ayetullah Ali Hamaney'i, Nazi lideri Adolf Hitler'e benzettiği ifadelerini de yineledi: "Hamaney, bir dönem yayılmak isteyen Hitler gibi, Ortadoğu'da kendi projesini yaratmak istiyor."