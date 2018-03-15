Lavrov: Çavuşoğlu ve Zarif'le Suriye hükümeti ve muhalefeti için tavsiyeler hazırlayacağız

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, yarın Astana'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İranlı mevkidaşı Muhammed Cevad Zarif'le yapacakları toplantıda, Soçi deklarasyonunun uygulanış sürecini ele alacaklarını ve Suriye hükümeti ile muhalefetine yönelik tavsiyeler hazırlayacaklarını duyurdu.

Moskova'da düzenlenen 'Fırsatlar Ülkesi Rusya' adlı forumda konuşan Lavrov, "Yarın Astana'da Türkiye ve İran dışişleri bakanlarıyla bir araya geleceğiz. Soçi deklarasyonunun nasıl uygulandığını istişare edeceğiz ve hükümet ile muhalefet için tavsiyeler hazırlayacağız" dedi.

'ANAYASA KOMİSYONU KURMALIYIZ'

Terörle mücadele ve insani sorunların çözümünün yanı sıra siyasi süreçte de yavaşlamamaları gerektiğini belirten Lavrov, şu ifadeleri kullandı:

"Astana sürecinin 3 garantör ülkesi Rusya, Türkiye ve İran, çok sayıda Suriye toplumu temsilcisinin katılımıyla Soçi'de Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ni düzenledi. Kongrede Birleşmiş Milletler'in (BM) tam destek verdiği bir deklarasyon kabul edildi. Bu deklarasyonu BM himayesinde anayasa komisyonu kurarak en kısa sürede hayata geçirmeliyiz. Bu komisyon Cenevre'de çalışmalarına başlayarak Suriye'nin yeni anayasasını hazırlamalı."