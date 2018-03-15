Rus Dışişleri: Moskova, Suriye'nin toprak bütünlüğünü tutarlı şekilde desteklemeyi sürdürüyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova'nın Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü tutarlı şekilde desteklemeyi sürdürdüğünü ve Rus Hava-Uzay Kuvvetleri'nin Suriye ordusuna terörle mücadelede desteğini sürdüreceğini belirtti. Bakanlık, Astana sürecinin çözüm konusunda önemli bir potansiyele sahip olduğunu da vurguladı.

Astana sürecinin garantörleri Rusya, Türkiye ve İran'ın dışişleri bakanları arasında yarın yapılacak üçlü toplantı öncesinde bir açıklama yayınlayan Rus Dışişleri, "Suriye'nin bağımsızlığını, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü kararlı ve tutarlı şekilde destekliyoruz. Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri, Suriye topraklarındaki terör oluşumları tamamen yok edilinceye dek hükümet güçlerine desteğini sürdürecek" ifadelerini kullandı.

© REUTERS/ Kevin Lamarque Trump'tan 'Uzay Kuvvetleri' vaadi

Terörle mücadelenin uluslararası toplumun tamamı için ortak mesele olması gerektiğinin altını çizen bakanlık, "Bu konuda çifte standart uygulanması, teröristlerin 'iyiler' ve kötüler' diye ayrılması ve teröristlerin jeopolitik çıkarlar doğrultusunda görevlendirilmesi kabul edilemez" diye vurguladı.

'ASTANA SÜRECİ ÖNEMLİ BİR POTANSİYELE SAHİP'

Astana sürecinin Suriye'de barış, istikrar ve refahın yeniden tesisi için önemli bir potansiyel taşımayı sürdürdüğünü de kaydeden bakanlık şöyle devam etti: "Bu amaçlar doğrultusunda üç garantör ülke, Suriye'deki tüm vatandaşların çıkarları dahilinde bu ülkedeki çözüm sürecini geri dönülmez hale getirmek için işbirliğini pekiştirmeyi hedefliyor."

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, yarın Astana'da Suriye gündemiyle bir toplantı yapacak.