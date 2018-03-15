Rus Dışişleri: Moskova, Suriye'nin toprak bütünlüğünü tutarlı şekilde desteklemeyi sürdürüyor

Astana sürecinin garantörleri Rusya, Türkiye ve İran'ın dışişleri bakanları arasında yarın yapılacak üçlü toplantı öncesinde bir açıklama yayınlayan Rus Dışişleri, "Suriye'nin bağımsızlığını, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü kararlı ve tutarlı şekilde destekliyoruz. Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri, Suriye topraklarındaki terör oluşumları tamamen yok edilinceye dek hükümet güçlerine desteğini sürdürecek" ifadelerini kullandı.
Terörle mücadelenin uluslararası toplumun tamamı için ortak mesele olması gerektiğinin altını çizen bakanlık, "Bu konuda çifte standart uygulanması, teröristlerin 'iyiler' ve kötüler' diye ayrılması ve teröristlerin jeopolitik çıkarlar doğrultusunda görevlendirilmesi kabul edilemez" diye vurguladı.
'ASTANA SÜRECİ ÖNEMLİ BİR POTANSİYELE SAHİP'
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, yarın Astana'da Suriye gündemiyle bir toplantı yapacak.
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