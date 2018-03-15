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    Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman

    'Suudi Veliaht Prensi iki yıldır annesini esir tutuyor'

    © REUTERS/ Simon Dawson
    Ortadoğu
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    Lübnan Başbakanı ve Arap aleminin başka önde gelen isimlerini esir almasıyla tanınan Suudi Veliaht Prensi'nin iktidarı elinde toplamasına engel çıkarmasın diye annesini de kaçırdığı ileri sürüldü. Veliaht'ın iki yıldır ortalıkta gözükmeyen annesini, kendisine karşı harekete geçirir korkusuyla Kral Selman'la görüştürmediği iddia edildi.

    Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman (MbS), her icraatıyla kendini aşıyor.

    Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman (MbS), Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi Kahire
    © REUTERS/ The Egyptian Presidency
    Türkiye, Suudi Veliaht Prensi'nin 'şer ekseninde'
    ABD Başkanı Donald Trump ile damadı ve başdanışmanı Jared Kushner'in yakın müttefiki görülen ve Suudi Arabistan’da iktidarı kısa süre içinde devralması beklenen MbS'nin, annesini çeşitli yalanlara başvurarak, babası Kral Selman’dan iki yıldır uzak tutmaya çalıştığı öne sürüldü.

    NBC News’un 14 yeni ve eski ABD'li yetkiliye dayandırdığı habere göre, 31 yaşındaki prens, Suudi kraliyet ailesinde çatlak yaratacağı gerekçesiyle annesinin kendisinin kral olmasını istemediğini düşünüyor ve babasını ikna etmesinden korkuyor.

    ANNE DİĞER OĞULLARINI DA GÜÇLENDİRMEK İSTİYOR

    Veliaht Prens, iktidarı yavaş yavaş ele geçirirken annesi Fahda bint Falah bin Sultan'ı saklayarak kraliyet ailesinden uzak tuttuyor. Kraliyet ailesine yakın bir kaynak, prens ile annesinin birkaç yıl önce anlaşmazlık yaşadığını, annesinin diğer oğullarını da güçlendirmek istediğini söyledi.

    'EV HAPSİNE ALDI'
    Habere göre MbS, annesini en azından bir kez Suudi Arabistan’daki bir sarayda babasının haberi olmadan ev hapsine aldı. Prensin annesinin nerede olduğu konusunda çeşitli yalanlar uydurduğu da öne sürüldü.

    Kral Selman bin Abdülaziz
    © AA/
    'Suudi Kral Selman tahta veda ediyor'
    'ABD'DE TEDAVİ GÖRÜYOR' YALANI

    İstihbarat raporlarına göre bu yalanlar arasında annesinin tedavi için ABD’de olduğunu söylemek de var.

    OBAMA SÖYLEYEMEMİŞ

    Öyle ki, Kral Selman’ın 2015’te dönemin ABD Başkanı Barack Obama ile Beyaz Saray’da yaptığı görüşmede, 'eşinin New York’ta tedavi gördüğünü ve onu ziyaret etmek istediğini' söylediği iddia ediliyor. NBC’ye konuşan yetkililer, Obama’nın Kral'a eşinin New York’ta olmadığını söylemediğini aktardı.

    'KRAL EŞİNİ ÖZLÜYOR'

    Habere göre, Kral Selman çevresindekilere eşini özlediğini söylüyor ve tam olarak nerede olduğunu bilmiyor. NBC News haberin bu kısmında, 82 yaşındaki kralın zihninin her zaman berrak olmadığını belirtti.

    14. Louis Şatosu
    © REUTERS/ Charles Platiau
    'Dünyanın en pahalı evinin' sahibi Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'
    TEK ADAM REFORMU MU?

    MbS, İran karşıtı açıklamaları ve eylemlerinin yanısıra kraliyet ailesi üyelerine karşı yürüttüğü yolsuzluk operasyonuyla dikkat çekti. Prens, kadınlara daha fazla hak ve İslam’da reform gibi girişimlerde bulunsa da 'tek adam' stili nedeniyle eleştiriliyor.

    ELÇİLİK YALANLADI

    NBC News’a konuşan ABD'li yetkililer, Veliaht Prens'in annesine davranışının, kral olmasının önündeki her engeli kaldırma niyetinin göstergesi olduğu yorumunu yaptı. Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçiliği ise prensin annesinin herhangi bir tür ev hapsinde olduğu ya da eşinden ayrıldığı iddiasını reddetti.

    Etiketler:
    Donald Trump, Jared Kushner, Muhammed bin Selman, ABD, Suudi Arabistan
    Topluluk kurallarıTartışma
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