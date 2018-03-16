‘Astana görüşmeleri Suriye’de barışın kurulmasına yardımcı olacak’

Sputnik’e konuşan Baybatur, Astana’nın Suriye’de barışa doğru ilerlemek için en etkili platform olduğunu ve ‘karadaki’ durum üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğunu belirterek, “Astana’daki görüşmelerin devam etmesi Suriye’nin büyük kısmında, özellikle de Fırat’ın batısında barışın sağlanmasına yardımcı olabilir” dedi.

Suriye’de ABD askerlerinin bulunduğu bölgelerin ise YPG ile işbirliği nedeniyle henüz istikrardan uzak olduğunu dile getiren Baybatur, “Bu nedenle Suriye’de tam bir barışın sağlanmasından söz etmek imkansız ama Rusya, Türkiye ve İran ortak çalışmaları sürdürerek Suriye’de barış adasını oluşturabilir” dedi.