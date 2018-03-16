ABD askerlerini taşıyan helikopter Irak'ın batısında düştü

Suriye sınırına yakın bir bölgede düştüğü bildirilen helikopterin HH-60 Pave Hawk tipi askeri nakil helikopteri olduğu öğrenildi.
A US military helicopter has crashed in western Iraq near the border with Syria, US defense officials say https://t.co/PHACUG5xs0 pic.twitter.com/SsKszDrgJR— CNN Breaking News (@cnnbrk) 15 March 2018
Helikopterde bulunan yedi kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. İlk bilgilere göre helikopter düştüğü sırada muharebe görevi yürütmüyordu.
Helikopterin düşüş nedeninin henüz net olmadığını aktaran yetkili, ilerleyen saatlerde detaylı bilgi verileceğini kaydetti.
Ayrıntılar geliyor…
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