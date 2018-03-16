Lavrov: Doğu Guta'dan dün 12 bin kişi ayrıldı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kazakistan'ın başkenti Astana'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile yapılan görüşmenin ardından Doğu Guta'dan sadece dün 12 bin kişinin ayrıldığını söyledi.

Çavuşoğlu ve Zarif'le yapılan görüşmenin ardından verilen ortak basın toplantısında konuşan Lavrov "Doğu Guta ile ilgili ortaya atılan tüm uydurmacalara rağmen, Suriyeli yetkililerle sivillerin tahliyesi, insani yardım konvoylarının ulaştırılması, hasta ve yaralıların tahliyesi yönünde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ve bu çalışmalar gözle görülür sonuçlar veriyor. Sadece dün Doğu Guta'dan 12 bin kişi ayrıldı. Duma kentine Birleşmiş Milletler (BM) ve ICRC'nin (Uluslararası Kızılhaç Komitesi) yardım konvoyu gitti ve 137 ton insani yardım götürdü" ifadelerini kullandı.

'ÖRGÜT LİDERLERİYLE YAPILAN GÖRÜŞMELER SONUÇ VERİYOR'

Tahliyelerin devam ettiğini vurgulayan Lavrov "Ancak bölgede hâlâ ciddi problemler var. Siviller ayrılırken militanlar onlara engel olmak istiyor. Yine de Doğu Guta'daki terör örgütleri liderleriyle yaptığımız çalışmalar giderek sonuç veriyor. Umarım militanlar önemli bir adım atıp El Nusra (yeni adıyla Fetih el Şam) ile bağlantılarını kesecek" dedi.

ULUSLARARASI TOPLUMA YARDIM ÇAĞRISI

Lavrov "Uluslararası toplum, yardımlar konusunda daha aktif olmalı. Sivillerin bir yere yerleştirilmesi gerekiyor. Temel ihtiyaçlar yetersiz. Suriye'deki insani durumu, sivillerin akıbetini umursayan uluslararası toplumu, öncelikle de BM ve diğer insani yardım kuruluşlarını teröristlerden kaçıp Doğu Guta'dan ayrılan ve Suriye hükümeti kontrolündeki bölgelere giden bu insanlara yardıma çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.