'Nükleer silah yaratma' tehdidi yapan Suudi Veliaht Prens'e İran'dan sert tepki: Hezeyan içinde ve toy bir kişi

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın 'İran'ın nükleer bomba geliştirmesi halinde kendilerinin de aynı yolu izleyecekleri uyarısına' Tahran'dan sert yanıt geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi" Onun sözleri bir yanıtı hak etmiyor çünkü kendisi hezeyan içindeki toy bir kişi" ifadelerini kullandı.

© REUTERS/ Simon Dawson Suudi Arabistan: İran nükleer bomba geliştirirse biz de aynısını yaparız

Suudi Veliaht Prens Selman'ın dün CBS kanalındaki röportajında İran'ın nükleer silah geliştirmesi halinde kendi ülkesinin de aynı yolu izleyeceği şeklindeki açıklamasına Tahran'dan yanıt gecikmedi.

İran Dışişleri Sözcüsü Behram Kasımi konuyla ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

'SİYASET HAKKINDA BİR FİKRİ YOK'

Onun sözleri bir yanıtı hak etmiyor çünkü kendisi yalan ve öfkeli sözler dışında başka bir şey konuşmayan hezeyan içindeki toy bir kişi. Siyaset hakkında bir fikri yok ancak öngörüsü olmadığı için zamansızca sert kelimeler kullanıyor" dedi.

Selman röportajda "Suudi Arabistan nükleer bombası olsun istemiyor ama hiç şüphe yok ki İran nükleer bomba geliştirirse biz de mümkün olduğunca çabuk aynısını yaparız" ifadelerini kullanmıştı.

Veliaht Prens, tamamı pazar günü yayınlanacak röportajda ayrıca İran'ın ruhani lideri Ayetullah Ali Hamaney'i, Nazi lideri Adolf Hitler'e benzettiği ifadelerini de yinelemiş ve "Hamaney, bir dönem yayılmak isteyen Hitler gibi, Ortadoğu'da kendi projesini yaratmak istiyor" demişti.

“Saudi Arabia does not want to acquire any nuclear bomb, but without a doubt if Iran developed a nuclear bomb, we will follow suit as soon as possible.” Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman @CBSThisMorning @60Minutes https://t.co/WZwnapOUxA pic.twitter.com/yMsS0k1Q4W — Norah O'Donnell🇺🇸 (@NorahODonnell) March 15, 2018

​İran'ın tüm komşularına saygı gösterdiğini belirten Kasımi ayrıca bölgesel 'düşmanlarını' Ortadoğu'da barış ve güvenliği desteklemeye ve diyalog başlatmaya davet etti.

Selman ayrıca röportajda "İran, Suudi Arabistan'a bir rakip değil. Orduları Müslüman dünyada ilk 5 içinde değil. Suudi Arabistan'ın ekonomisi İran'ınkinden büyük. İran, Suudi Arabistan ile eşit olmaktan çok uzak" demişti.

Bu sözlere de yanıt veren Kasımi, Riyad'ın Yemen'de 3 yıldır sürdürdüğü kuşatmada başarısız olduğunu hatırlatarak 'Suudi Arabistan'ın ekomisinin ve ordusunun büyüklüğü hakkında konuşmamasının daha iyi olacağı' yorumunu yaptı.

İran ve Suudi Arabistan Yemen ve Suriye krizlerinde birbirine muhalif kesimleri destekliyor.

Yemen'deki Şii Husi milislerinin Riyad'a yönelik füze saldırıları nedeniyle iki ülkenin arası daha da açılmış, Riyad, Tahran'ı milislere silah yardımı yapmakla suçlamıştı. İran ise bu suçlamayı reddediyor.

Ocak 2016'da Suudi Arabistan'ın Şii din adamı Şey el Nimr'in idam etmesi nedeniyle Tahran'daki büyükelçiliği önünde yapılan gösterilerin ardından İran ile dilomatik ilişkilerini kesmişti.

Aralık 2017'de İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ilişkilerin düzelmesi için iki şart açıklamış, Riyad'ın 'Yemen'deki insanlık dışı bombardımanlarını ve İsrail ile yanlış yolda sürdürülen dostluğunu sonlandırması' gerektiğini söylemişti.