Rusya: Militanlar Hammuriye'de sivillerin tahliyesini engellemeye çalıştı

Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı Suriye'deki ateşkesi izleme merkezinden yapılan açıklamada "Bugün militanlar sivillerin Hammuriye'den çıkışını engellemeye çalıştı. Bir grup terörist keskin nişancı, sivillerin üzerine ateş açtı. Alınan tedbirlerin ardından keskin nişancılar öldürüldü, tahliye işlemleri yeniden başlatıldı" ifadeleri kullanıldı.

'ŞİMDİYE KADAR 14.500'TEN FAZLA KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ'

İnsani molaların başlamasından beri Doğu Guta'dan 14.500'ü aşkın kişinin tahliye edildiği belirtilen açıklamada "Hammuriye, Sakba, Hazze'deki insani koridorlar üzerinden tahliyeler devam ediyor. Bu sabahtan beri çoğu kadın, çocuk ve yaşlı 3326 kişi bu bölgeleri terk etti" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, bugün Doğu Guta'dan 20.000 kişinin ayrılabileceği kaydedildi.