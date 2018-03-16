Lavrov: İstanbul zirvesinde Suriye’de çözüm için yeni yaklaşımlar konusunda mutabakat sağlanacak

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İstanbul’da 4 Nisan'da gerçekleşecek Rusya, İran ve Türkiye liderler zirvesinde, Suriye'deki durumun çözüme kavuşturulması için yeni yaklaşımlar konusunda mutabakat sağlanacağını duyurdu.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kazakistan'ın başkenti Astana'da İran ve Türkiye dışişleri bakanlarıyla gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Lavrov, "4 Nisan'da Türkiye'de Rusya, İran ve Türkiye liderler zirvesinin yapılmasını kararlaştırdık, bu zirvede Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) onaydan geçen ve Astana süreciyle desteklenen çözüm prensiplerinin uygulamaya geçirilmesi ile ilgili yeni, ek yaklaşımlar konusunda mutabık kalınacak" ifadelerini kullandı.

'TERÖR ÖRGÜTLERİYLE SIKI VE AMANSIZ MÜCADELE DEVAM EDECEK'

Rus diplomat, Rusya, İran ve Türkiye dışişleri bakanlarının BMGK kararına uygun olarak Suriye'de terör örgütlerinin kalan kısımlarıyla sıkı ve amansız mücadeleye devam etme konusunda anlaştıklarını belirtti.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Lavrov, "İstediğimiz kadar olmasa da insani konuların çözümünde önemli bir ilerleme kaydettik ve tabii ki BMGK'nın terör örgütü olarak kabul ettiği Suriye'de terörist grupların kalan kısımlarıyla sıkı ve amansız mücadeleye devam etme konusundaki kararlılığımızı teyit ettik" diye konuştu.

Rus bakan, esir takasıyla ilgili çalışma grubunun kurulmasının garantör ülkelerin dışişleri bakanlarının Astana'da gerçekleştirdikleri görüşmenin önemli bir sonucu olduğunu söyledi.

Lavrov, Suriye'de ‘sahadaki' olumlu değişimlerin şimdiden, ülkedeki etnik, dini, siyasi ve toplum gruplarının ezici bir çoğunluğu tarafından onaylanan prensiplerin temelinde Suriye'nin gelecekteki yapısıyla ilgili siyasi görüşmelerin başlanması yönünde aktif eylemlere geçilmesine imkân tanıdığını da sözlerine ekledi.