Irak'ta düşen ABD askeri helikopterindeki 7 personel öldü

© AFP 2018/ PIERRE ANDRIEU ABD askerlerini taşıyan helikopter Irak'ın batısında düştü

ABD Merkez Komutanlığı dün geç saatlerde Irak'ın batısında düşen askeri helikopterdeki tüm personelin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Komutanlık ölenlerin sayısı konusunda bilgi vermedi ancak Reuters'e bilgi veren bir ABD'li askeri yetkili 'U.S. HH-60 Pave Hawk' tipi helikopterdeki 7 personelin hayatını kaybettiğini söyledi.

Birleşik Müşterek Görev Gücü operasyonlarından sorumlu Tuğgeneral Jonathan P. Braga yaptığı açıklamada "Kazada helikopterdeki tüm personel öldü. Bu trajedi ulusumuzun hizmetindeki erkek ve kadınlarımızın her gün yüzleştiği riskleri hatırlatıyor" ifadelerini kullandı.

Helikopterin düşme nedeninin düşman eylemleri kaynaklı gözükmediğini belirten komutanlık soruşturmanın sürdüğünü ifade etti.

Adını açıklamak istemeyen 2 ABD'li yetkili dün ellerindeki ilk bilgilere göre helikopterin Suriye sınırı yakınlarındaki Anbar vilayetindeki El Kaim kasabası yakınında düştüğünü belirtmişti.

ABD, IŞİD ile mücadele eden koalisyonun parçası olarak Irak'ta 5200 askerinin bulunduğunu belirtiyor.