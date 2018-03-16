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    Doğu Guta'dan tahliye edilenler Şam'ın kuzeydoğusundaki Adra'ya nakledildi

    Suriye ordusu: Doğu Guta’nın yüzde 70’i kurtarıldı

    © AFP 2018/ LOUAI BESHARA
    Ortadoğu
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    Suriye ordusunun komuta merkezi, hükümet güçlerinin Doğu Guta bölgesinin topraklarının yüzde 70’inin terör yanlılarından kurtarıldığını duyurdu.

    Doğu Guta'dan tahliye edeilen siviller
    © AFP 2018/ LOUAI BESHARA
    Lavrov: Doğu Guta'dan dün 12 bin kişi ayrıldı
    Suriye ordusunun komuta merkezinden konuyla ilgili açıklama yapıldı.

    Açıklamada ''Şehit olan kahramanlarımızın dökülen kanı pahasına ve müttefik güçlerle yapılan koordinasyon sayesinde Doğu Guta’da onlarca yerleşimi ve köyü kurtardık. Terörist grupların işgal ettiği toprakların toplam yüzde 70’ini kurtarmayı başardık" ifadelerine yer verildi.

    2012'DEN BERİ BİR İLK

    Suriye'nin başkenti Şam'ın eteklerindeki Doğu Guta'yı Suudi Arabistan, Katar gibi bölgesel güçlerin desteklediği cihatçı silahlı gruplar 2012'den beri kontrol ediyordu. Bölgede 10-12 bin militan olduğu hesap ediliyordu.

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    Etiketler:
    Suriye ordusu, Doğu Guta, Suriye
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