Suriye ordusu: Doğu Guta’nın yüzde 70’i kurtarıldı

© AFP 2018/ LOUAI BESHARA Lavrov: Doğu Guta'dan dün 12 bin kişi ayrıldı

Suriye ordusunun komuta merkezinden konuyla ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada ''Şehit olan kahramanlarımızın dökülen kanı pahasına ve müttefik güçlerle yapılan koordinasyon sayesinde Doğu Guta’da onlarca yerleşimi ve köyü kurtardık. Terörist grupların işgal ettiği toprakların toplam yüzde 70’ini kurtarmayı başardık" ifadelerine yer verildi.

2012'DEN BERİ BİR İLK

Suriye'nin başkenti Şam'ın eteklerindeki Doğu Guta'yı Suudi Arabistan, Katar gibi bölgesel güçlerin desteklediği cihatçı silahlı gruplar 2012'den beri kontrol ediyordu. Bölgede 10-12 bin militan olduğu hesap ediliyordu.