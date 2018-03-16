Birleşmiş Milletler: Yaklaşık 48 bin kişi Afrin'den ayrıldı

Birleşmiş Milletler'den (BM) yapılan açıklamadai yaklaşık 48 bin kişinin Afrin'den ayrıldığı belirtildi. Öte yandan BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Ravina Şamdasani, TSK’nın Zeytin Dalı hareketini gerçekleştirdiği Suriye’nin Afrin bölgesindeki sivillerin durumundan endişe duyduklarını açıkladı.

Şamdasani, bugünkü basın toplantısında, “Afrin’den, hava ve karadan saldırılar sonucu sivillerin öldüğü ve yaralandığı ve YPG’nin sivillerin şehirden uzaklaşmasına izin vermediği yönünde çok rahatsız edici bilgiler alıyoruz” dedi.

Sadece PYD veya YPG yönetiminde bağlantılara sahip vatandaşların Afrin merkezden çıkmasına izin verildiğini dile getiren BM yetkilisi, Suriye hükümet güçlerinin kontrolündeki bölgeye ulaşanların da para karşılığında hareket etmesine izin verildiğini söyledi.

Şamdasani, “Yerel sakinlerden aldığımız bilgiye göre, çatışan taraflar füzelerini meskun mahallelere kuruyor” dedi.

Bölgedeki insani durumun giderek kötüleştiğini dile getiren sözcü, çatışmalar sırasında sivilleri korumanın önemine vurgu yaparak çatışmanı yaşandığı yerleri terk etmesine izin verilmesi gerektiğini kaydetti.