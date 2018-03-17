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    suudi veliaht prensi muhammed bin selman

    Suudi Veliahtı: Kudüs'te herkesin çıkarlarını koruyorum

    © AFP 2018/ FAYEZ NURELDINE
    Ortadoğu
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    CBS'e verdiği mülakatta Suudi Arabistan'ı 'ABD'nin Ortadoğu'da tüm ülkelerin önündeki en eski müttefiği' diye niteleyen Veliaht Prens, Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasıyla ilgili şunları söyledi: ''Herkesin çıkarlarını destekleyecek şeylere odaklanıyorum.''

    Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Savunma Bakanı Muhammed bin Selman
    © AA/ Bandar Algaloud / Suudi Kraliyet Divanı
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    ABD ziyaretine hazırlanan Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın 18 Mart'ta tamamı yayımlanacak röportajından yeni parçalar yayımlandı.

    'CBS This Morning' programına konuşan Muhammed bin Selman (MbS), Suudi Arabistan'ı 'ABD'nin diğer tüm ülkelerin önünde Ortadoğu'daki en eski müttefiği' diye niteledi.

    ''Suudi-Amerikan ilişkileri tarihidir ve 80 yıl öncesine dayanmaktadır'' diyen MbS'ye ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü 'İsrail'in başkenti' olarak tanıma kararı ve hem damadı hem de başdanışmanı ve Ortadoğu arabulucusu olan Jared Kushner'in rolüyle ilgili sorular da yöneltildi.

    Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman
    © REUTERS/ Simon Dawson
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    DAMATTAN 'JARED' DİYE SÖZ EDİYOR

    Trump'ın damadıyla çok yakın ilişkileri olduğunu belli eden üslupta konuşan genç prens ''Jared'a bu vazifeyi Beyaz Saray verdi. Suudiler olarak bize düşen müttefiklerimizle ve bu kurumların temsilcileriyle ilişkilerimizi düzeltmek'' dedi.

    Ritz Carlton-Riyad
    © REUTERS/ Faisal Al Nasser
    Suudi Arabistan'daki yolsuzluk soruşturmasında işkence ve suistimal iddiaları
    'HERKES İÇİN BARIŞI TEŞVİK'

    Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma ve ABD Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşıma kararının İsrail-Filistin barış sürecini nasıl etkileyeceği sorulduğunda Velaiht Prens şunları söyledi:

    ''Herkes için barışı teşvik eden çabalara odaklanmaya çalışıyoruz. Gerlilim yaratabilecek şeylere odaklanmamaya çalışıyoruz.''

    'OLUMLU OLMAK BENİM DOĞAM'

    Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi- Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman
    © REUTERS/
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    Ortadoğu'da işine gelmeyen yetkilileri esir alan, Suudi Arabistan'da yolsuzlukla mücadele operasyonu adı altında gözaltılarla milyarlarca dolara el koyan, iktidarı elinde toplayan ve kısa süre içinde babasının yerine tahta geçmesi beklenen Veliaht Prens ''Olumlu olmak benim doğamda var'' diyerek ekledi:

    ''O yüzden Filistin halkının ve herkesin çıkarlarını destekleyecek şeylere odaklanmaya çalışıyorum.''

    Aylardır MbS'nin Kushner'in hazırladığı barış planını kabul etmesi için Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas'a büyük baskı uyguladığına dair haberler geliyor.

    Etiketler:
    Mahmud Abbas, Jared Kushner, Donald Trump, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman (MbS), Kudüs, ABD, Suudi Arabistan
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