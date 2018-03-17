Suudi Veliahtı: Kudüs'te herkesin çıkarlarını koruyorum

'CBS This Morning' programına konuşan Muhammed bin Selman (MbS), Suudi Arabistan'ı 'ABD'nin diğer tüm ülkelerin önünde Ortadoğu'daki en eski müttefiği' diye niteledi.
''Suudi-Amerikan ilişkileri tarihidir ve 80 yıl öncesine dayanmaktadır'' diyen MbS'ye ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü 'İsrail'in başkenti' olarak tanıma kararı ve hem damadı hem de başdanışmanı ve Ortadoğu arabulucusu olan Jared Kushner'in rolüyle ilgili sorular da yöneltildi.
DAMATTAN 'JARED' DİYE SÖZ EDİYOR
Trump'ın damadıyla çok yakın ilişkileri olduğunu belli eden üslupta konuşan genç prens ''Jared'a bu vazifeyi Beyaz Saray verdi. Suudiler olarak bize düşen müttefiklerimizle ve bu kurumların temsilcileriyle ilişkilerimizi düzeltmek'' dedi.
Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma ve ABD Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşıma kararının İsrail-Filistin barış sürecini nasıl etkileyeceği sorulduğunda Velaiht Prens şunları söyledi:
''Herkes için barışı teşvik eden çabalara odaklanmaya çalışıyoruz. Gerlilim yaratabilecek şeylere odaklanmamaya çalışıyoruz.''
'OLUMLU OLMAK BENİM DOĞAM'
''O yüzden Filistin halkının ve herkesin çıkarlarını destekleyecek şeylere odaklanmaya çalışıyorum.''
Aylardır MbS'nin Kushner'in hazırladığı barış planını kabul etmesi için Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas'a büyük baskı uyguladığına dair haberler geliyor.
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