Lavrov: Suriye'nin bölünmesine yönelik planlara son verilmeli

© AP Photo/ Mstyslav Chernov Rusya: 800 binden fazla kişi Halep'e döndü

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kazakistan Devlet Başkanlığı televizyonuna konuşan Lavrov "Suriye'nin bölünebileceğini dahi düşünmemeliyiz, ancak bu yöndeki planların sona erdirilmesini istemeliyiz" dedi.

Suriye'deki durumla ilgili değerlendirmede bulunan Lavrov, ülkedeki şiddet seviyesinin ciddi oranda azaldığını, ancak Doğu Guta'daki gerilimi azaltma bölgesininin militanların Şam'a karşı saldırılarına son vermesi ile tam anlamıyla faaliyet göstermeye başlayacağını söyledi.

Lavrov, Feylak el Rahman, Ceyşul İslam ve Ahrar uş Şam'ın El Nusra (yeni adıyla Fetih el Şam) ilişkisini kesmesini umduklarını ifade etti.

'ASTANA FORMATI ŞİDDETİN AZALTMASINA NEDEN OLDU'

Lavrov, Astana formatının Suriye'de şiddetin azalmasına neden olduğunu belirterek, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'le yaptıkları toplantıyı çok olumlu değerlendirdiklerini ifade etti.

Bakanlarla Ocak 2017'de ilki yapılan Astana görüşmelerini değerlendirdiklerini belirten Lavrov "Geçen bu aylar içinde çok fazla şey yapıldı. En önemli başarı da gerilimi azaltma bölgelerinin kurulumu oldu. Bu çerçevede ateşkes rejimi başlatıldı ve ihlaller olmasına rağmen şiddet düzeyi önemli ölçüde azaltıldı" dedi.

Lavrov, İngiltere, ABD, Fransa ve bir dizi ülkenin özel kuvvetlerinin Suriye topraklarında olduğunu, bu nedenle artık ‘dolaylı bir savaş' değil, savaşa doğrudan müdahillik durumunun söz konusu olduğunu ifade etti.

Lavrov, ABD öncülüğündeki koalisyonun Suriye topraklarındaki varlığının gayri meşru olduğunu belirterek "Bu arada biz gerçekçiyiz ve onlarla savaşta olmadığımızı anlıyoruz. Bu nedenle de en azından istenmeyen çatışmaların gerçekleşmesini önlemek için eylemlerimizi koordine ediyoruz. Askerlerimiz Suriye'deki ABD'li komutanlarla sürekli temas halinde. Ayrıca genelkurmay başkanlığı düzeyinde ve karadaki operasyonu yürüten yetkililerle de diyaloğumuz var" ifadelerini kullandı.