Kayıt
17:32 17 Mart 2018
Ankara+ 18°C
İstanbul+ 18°C
Canlı Yayın
    Arama
    Halep'te teröristlerin kullandığı kimyasal silah fabrikası.

    Rusya: ABD, Suriye'de kimyasal silah kullanımıyla ilgili provokasyon yapmaları için militanları eğitti

    © Sputnik/ Nour Molhem
    Ortadoğu
    URL'yi kısaltın
    0 10

    Rusya Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD'nin Suriye'de kimyasal silah kullanıldığına dair provokasyonda bulunmaları için El Tanf bölgesinde militanları eğittiği belirtildi.

    İdlib- TSK
    © AA/ Burak Milli
    İran, Rusya ve Türkiye’den İdlib’de insani koridor
    Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Dairesi Başkanı Orgeneral Sergey Rudskoy Rossiya 24 televizyonuna yaptığı açıklamada "ABD'li eğitmenler El Tanf kentinde Suriye'nin güneyinde provokasyon gerçekleştirilmesi için militanları hazırladı" dedi.

    Militanların zehirli maddelerin yer aldığı patlayıcı maddelerle bir dizi provokasyon geçekleştirmeyi planladığını ifade eden Rudskoy, Şam'ın sivillere karşı kimyasal silah kullandığı bahanesiyle ABD'nin Suriye ordusuna karşı saldırı gerçekleştirebileceğini belirtti.

    'ABD BU SALDIRILARLA KİMİ DESTEKLEMEYİ İSTİYOR?'

    "Olası saldırılara yönelik hazırlıklar olduğunu fark ediyoruz. Akdeniz'in doğusunda, Basta Körfezi'nde ve Kızıl Deniz'de kruz füzelerinin yer aldığı taşıyıcı gemiler gruplandırıldı" diyen Rudskoy "ABD, bu saldırılarla kimi desteklemeyi istiyor? El Nusra ve Doğu Guta'da onunla bağlantısı olan grupları mı?" ifadelerini kullandı.

    Rudskoy, Rusya Genelkurmay Başkanlığı'nın Suriye'deki durumu yakından takip ettiğini de vurguladı.

    Rudskoy, zehirli maddelerin Şam'a bağlı olmayan birçok kuruluşun insani yardım konvoyları kisvesiyle Suriye'nin güneyine gönderildiğini de ekledi.

    ‘SURİYE HÜKÜMETİ, EL NUSRA'YA KARŞI OPERASYONLARINA DEVAM EDİYOR'

    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
    © REUTERS/ Sergey Karpukhin
    Lavrov: Suriye'nin bölünmesine yönelik planlara son verilmeli
    Rudskoy, Suriye hükümetinin El Nusra (yeni adıyla Fetih el Şam'a) karşı operasyonlarına devam ettiğini ve BMGK'nın Doğu Guta'ya ilişkin 2401 sayılı kararına tam anlamıyla uyduğunu ifade etti.

    Rudskoy, insani molaların ardından Doğu Guta'daki durumun köklü bir değişiklik gösterdiğini de vurguladı.

    'MİLİTANLARIN BİR KISMI SİLAH BIRAKMAYA HAZIR'

    Rudskoy "Elimize ulaşan bilgilere göre, militanların yer aldığı bazı gruplar silah bırakıp Doğu Guta'dan ayrılmaya hazır, ancak yabancı patronlarından talimat bekliyorlar. Silahlı gruplar üzerinde etkisi olan tüm grupları bölgeden tahliyelere katkıda bulunmaya çağırıyoruz" dedi.

    '20 KONTEYNER DOLUSU KLOR GÖTÜRÜLDÜ'

    Rudskoy "El Nusra, ‘Beyaz Miğferler'le birlikte İdlib'in 25 kilometre kuzey batısındaki El Habit ve Kalb Luza yerleşim birimlerinde kurgusal kimyasal saldırı gerçekleştirmeyi planlıyor. Buralara 20 konteyner dolusu klor götürüldü" dedi.

    Rudskoy, planlanan saldırının basında geniş çapta yer bulacağından emin olduklarını vurguladı.

    İlgili konular:

    Rusya: 800 binden fazla kişi Halep'e döndü
    Etiketler:
    Kimyasal silah, El Nusra, Sergey Rudskoy, Doğu Guta, ABD, Suriye, Rusya
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Rusya devlet başkanı adayı Sergey Baburin
    Rusya başkanlık seçimlerinin Rusya’nın ŞİÖ ve BRICS’teki rolünün güçlendirilmesi yanlısı adayı Sergey Baburin
    Karikatür
    Amerikalı Amrial: Rusya, ABD’ye nükleer saldırı taklidi yapıyor
    İnfografik
    Doğu Guta'da son durum
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam