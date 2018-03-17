Rusya: ABD, Suriye'de kimyasal silah kullanımıyla ilgili provokasyon yapmaları için militanları eğitti

Rusya Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD'nin Suriye'de kimyasal silah kullanıldığına dair provokasyonda bulunmaları için El Tanf bölgesinde militanları eğittiği belirtildi.

Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Dairesi Başkanı Orgeneral Sergey Rudskoy Rossiya 24 televizyonuna yaptığı açıklamada "ABD'li eğitmenler El Tanf kentinde Suriye'nin güneyinde provokasyon gerçekleştirilmesi için militanları hazırladı" dedi.

Militanların zehirli maddelerin yer aldığı patlayıcı maddelerle bir dizi provokasyon geçekleştirmeyi planladığını ifade eden Rudskoy, Şam'ın sivillere karşı kimyasal silah kullandığı bahanesiyle ABD'nin Suriye ordusuna karşı saldırı gerçekleştirebileceğini belirtti.

'ABD BU SALDIRILARLA KİMİ DESTEKLEMEYİ İSTİYOR?'

"Olası saldırılara yönelik hazırlıklar olduğunu fark ediyoruz. Akdeniz'in doğusunda, Basta Körfezi'nde ve Kızıl Deniz'de kruz füzelerinin yer aldığı taşıyıcı gemiler gruplandırıldı" diyen Rudskoy "ABD, bu saldırılarla kimi desteklemeyi istiyor? El Nusra ve Doğu Guta'da onunla bağlantısı olan grupları mı?" ifadelerini kullandı.

Rudskoy, Rusya Genelkurmay Başkanlığı'nın Suriye'deki durumu yakından takip ettiğini de vurguladı.

Rudskoy, zehirli maddelerin Şam'a bağlı olmayan birçok kuruluşun insani yardım konvoyları kisvesiyle Suriye'nin güneyine gönderildiğini de ekledi.

‘SURİYE HÜKÜMETİ, EL NUSRA'YA KARŞI OPERASYONLARINA DEVAM EDİYOR'

Rudskoy, Suriye hükümetinin El Nusra (yeni adıyla Fetih el Şam'a) karşı operasyonlarına devam ettiğini ve BMGK'nın Doğu Guta'ya ilişkin 2401 sayılı kararına tam anlamıyla uyduğunu ifade etti.

Rudskoy, insani molaların ardından Doğu Guta'daki durumun köklü bir değişiklik gösterdiğini de vurguladı.

'MİLİTANLARIN BİR KISMI SİLAH BIRAKMAYA HAZIR'

Rudskoy "Elimize ulaşan bilgilere göre, militanların yer aldığı bazı gruplar silah bırakıp Doğu Guta'dan ayrılmaya hazır, ancak yabancı patronlarından talimat bekliyorlar. Silahlı gruplar üzerinde etkisi olan tüm grupları bölgeden tahliyelere katkıda bulunmaya çağırıyoruz" dedi.

'20 KONTEYNER DOLUSU KLOR GÖTÜRÜLDÜ'

Rudskoy "El Nusra, ‘Beyaz Miğferler'le birlikte İdlib'in 25 kilometre kuzey batısındaki El Habit ve Kalb Luza yerleşim birimlerinde kurgusal kimyasal saldırı gerçekleştirmeyi planlıyor. Buralara 20 konteyner dolusu klor götürüldü" dedi.

Rudskoy, planlanan saldırının basında geniş çapta yer bulacağından emin olduklarını vurguladı.