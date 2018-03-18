‘BM, sığınmacıların Doğu Guta’dan gönüllü bir şekilde çıktığını doğruluyor’

Rusya Savunma Bakanlığı, Birleşmiş Milletlerin (BM) sığınmacıların insani koridordan Doğu Guta’dan gönüllü olarak çıktıklarını teyit ettiğini bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, basın mensuplarına yaptığı açıklamada Rusya Savunma Bakanlığı, Birleşmiş Milletlerin (BM) sığınmacıların insani koridordan Doğu Guta'dan gönüllü olarak çıktıklarını teyit ettiğini, Suriye güvenlik güçlerinin uluslararası hukuka uygun hareket ettiğini vurguladı.

'SURİYE GÜVENLİK GÜÇLERİ HAK İHLALİNDE BULUNMADI'

Toplantıdan önce Suriye'ye insani yardım sağlayan Cenevre grubundaki Rus temsilciyle görüştüğünü söyleyen Konaşenkov, "Kendisi Rusya'nın Surye'deki tarafları uzlaştırma merkezinin sivil halkın Doğu Guta'dan çıkarılmasıyla ilgili hazırlık, görüşme ve organizasyon etaplarındaki çalışmalarını takdirle karşıladığını belirtti. BM'nin Suriye'deki temsilcisi sivil halkın Doğu Guta'daki militanların kontrolünde bulunan bölgelerden gönüllü bir şekilde ayrıldıklarını teyit etti. Temsilci ayrıca Doğu Guta'daki insani koridorların çalışmasını sağlayan Suriye güvenlik güçlerinin insan hakları ihlalinde bulunmadıklarını da belirtti" ifadelerini kullandı.