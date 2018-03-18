Rusya: İnsani molaların başlangıcından bu yana 48 bini aşkın kişi Doğu Guta’dan ayrıldı

Rusya'nın Suriye'deki ateşkesi izleme merkezinin başkanı Tümgeneral Yuriy Yevtuşenko, ‘insani molaların’ yürürlüğe girdiği günden itibaren şimdiye kadar 48 bini aşkın kişinin Doğu Guta’dan ayrıldığını bildirdi.

Ministry press service оброны Russian Federation ‘BM, sığınmacıların Doğu Guta’dan gönüllü bir şekilde çıktığını doğruluyor’

Basın mensuplarına konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Yevtuşenko, Muhayyam el Vafedin kontrol noktasından bugün 137'si çocuk toplam 272 kişinin çıktığını söyledi. 28 Şubat'tan itibaren tahliye edilen sivillerin sayısının 1.300 kişiyi geçtiğini belirten Yevtuşenko, ikinci insani koridordansa Arbil, Hammuriye, Sakba ve Hazze yerleşimlerinden daha 30 bin 700 kişinin tahliye edildiğini de sözlerine ekledi.

Tümgeneral Yevtuşenko, "Doğu Guta'da insani molaların yürürlüğe girdiği günden itibaren Suriye'deki ateşkesi izleme merkezinin işbirliğiyle şimdiye kadar toplam 48 bin 33 kişi tahliye edildi" diye konuştu.

'GECE GÜNDÜZ ÇALIŞMASINI RİCA EDİYORLAR'

Rusya'nın Suriye'deki ateşkesi izleme merkezinin açtığı acil yardım hattına 300'den fazla çağrı geldiğini belirten Yevtuşenko, sözlerine şöyle devam etti:

"Genelde insanlar bölgeden çıkış koridorlarının gece gündüz çalışması rica ediyorlar, fakat biz koridorlardan gece geçişin tehlikeli olduğunu kendilerine açıklıyoruz."