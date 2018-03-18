Rusya: Doğu Guta'dan 5000'den fazla sivil ayrıldı

Tarafları uzlaştırma merkezi sözcüsü Vladimir Zolotuhin, Doğu Guta'nın Hamuriye kasabasında yer alan insani koridor üzerinden sabahtan beri 5000'i aşkın sivilin burayı terk ettiğini söyledi.

#SYRIA In total, 48,033 people have been evacuated since the humanitarian pauses were introduced under the auspices of the Russian Centre for Reconciliation in the Eastern Ghouta — Минобороны России (@mod_russia) March 18, 2018

​Rus yetkililer ayrıca, ‘insani mola' uygulaması kapsamında şubat sonundan beri Doğu Guta'dan toplam 48.033 kişinin tahliye edildiğini ekledi.

Uzlaştırma merkezi yöneticisi General Yuriy Yevtuşenko ise, Doğu Guta'yı terk eden siviller için başkent Şam'a 30 tonu aşkın insani yardım ulaştırdıklarını söyledi.

#СИРИЯ Специалисты российского российского Центра по примирению враждующих сторон #ЦПВС доставили в Дамаск более 30 тонн гуманитарной помощи. Она будет передана мирным жителям Восточной Гуты в воскресенье pic.twitter.com/dHtMTJxoY8 — Минобороны России (@mod_russia) March 18, 2018

​Yevtuşenko'nun verdiği bilgiye göre, insani yardım malzemeleri içerisinde battaniye, yatak ve gıda ürünleri yer alıyor.

#SYRIA Live broadcasting on #RusMod website has been resumed: CCTV cameras provide video from the Muhayam al-Wafedin CP (north of the Eastern Ghouta) and #Hamouriyah CP (south of the Eastern Ghouta). #Drone cameras operate in the Hamouriyah CP https://t.co/ENCEJ7KBDj pic.twitter.com/3ClJecrVRI — Минобороны России (@mod_russia) March 18, 2018

​Doğu Guta'da Rusya'nın girişimi ile her gün ‘insani mola' uygulanıyor. Suriye ordusunun buradaki terörist gruplara karşı operasyonlarını durdurduğu bu ‘molalar' kapsamında sivillerin bölgeden ayrılabilmesi ve buraya insani yardım ulaştırılması amaçlanıyor.