Salih Müslim'den Afrin açıklaması: Geri çekilmek, savaşı kaybetmek anlamına gelmez

Eski PYD Eş Genel Başkanı Salih Müslim, Afrin’deki gelişmelerle ilgili Twitter hesabından bir açıklama yayımladı.

Müslim mesajında, "Geri çekilmek savaşı kaybetmek anlamına gelmez. Kürt halkı soykırım planlayanlara karşı kendisini savunmaya ve mücadeleye devam edecek. Zafer Kuzey Suriye halklarının olacak" dedi. Müslim mesajını "Afrin yalnız değildir" etiketiyle paylaştı.

withdrawal from one battle doesn't mean loose of war and give up the struggle. the struggle will continue and the Kurdish people will keep defending themselves against the genocide planned on them. the victory will be for N.Syrian peoples.#AfrinNotAlone — Salih Maslem Mohamed (@SalihMaslem) 18 March 2018

​Müslim, 25 Şubat'ta Çekya'nın başkenti Prag'da gözaltına alınmış, kısa süre sonra serbest bırakılmıştı. Türkiye, Müslim'in iadesini talep etmişti.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin açıklamasına göre bu sabah saatlerinde Afrin şehir merkezinde TSK ve ÖSO güçleri kontrolü elde etti.