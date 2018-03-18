Esad Doğu Guta’daki cephe hattını ziyaret etti

Suriye Devlet Başkanlığı basın dairesinden Telegram’da yapılan açıklamada, “Doğu Guta’daki ateş hattında Başkan Esad Suriye Arap Ordusu’nun kahramanlarıyla bir arada” ifadelerine yer verildi.
© AFP 2018/ LOUAI BESHARA
Açıklama metniyle birlikte resmi takım elbise giymiş Esad’ın, askerler eşliğinde bir tankın yanında poz verirken görüntülendiği fotoğraf da yayınlandı.
Suriye ordusunun komuta merkezi daha önce Doğu Guta topraklarının yüzde 70’inden fazlasının terör yanlılarından kurtarıldığını açıklamıştı. Hammuriye yerleşimindeki insani koridorun açılmasıyla bölgeden 4 gün içinde 50 binden fazla sivil tahliye edildi.
These very powerful pics deserve to be on this #Ghouta Thread: 😎 #EasternGhouta #damascussteel #Assad pic.twitter.com/5ri15G2odl— SantaKlaus (@123_Skandinavia) March 18, 2018
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