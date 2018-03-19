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    Afrin şehir merkezi, TSK-ÖSO

    'Rusya, Türkiye'nin Afrin'i Suriye hükümetine devretmesi için arabuluculuk yapabilir'

    © REUTERS/ Khalil Ashawi
    Ortadoğu
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    Rusya Stratejik Araştırmalar Enstitüsü'nde (RİSİ) direktör danışmanı olan Elena Suponina'ya göre, Türkiye'nin ele geçirdiği Afrin'in kontrolünün Suriye hükümetine devredilmesi konusunda, Rusya, Ankara ve Şam arasında arabuluculuk yapabilir.

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    © AA/ Halil Sağırkaya
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    Suponina, Afrin kent merkezinin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Türkiye destekli Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından ele geçirilmesi sonrası neler yaşanabileceğine ilişkin olarak, "Türkiye, Suriye'nin bölünmesi ile ilgilenmiyor. Türklerin bu ülkenin hükümeti ile anlaşabilmesi için ince ve itinalı bir iş çıkarmak gerekiyor. Bu konuda Rusya kesinlikle arabulucu olabilir" dedi.

    RİSİ direktör danışmanı ayrıca, Türkiye'nin Afrin'i ele geçirmesinin, Rusya, İran ve Türkiye'nin, Suriye'deki krizin sonlandırılması için Astana süreci kapsamında ortaya koyduğu çabaları etkilemeyeceğini söyledi: 

    "Astana'daki görüşme sürecinde Rusya, İran ve Türkiye arasındaki iş birliği, son gelişmelere rağmen devam edecek."

    Suponina, bu iş birliğinin, görüşmelerin başarılı olacağına dair umut verdiğini fakat çözüme ulaşmanın zaman gerektireceğini de ekledi. 

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    © AFP 2018/ Adrien Morlent
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    Diğer taraftan Suponina, Türkiye'nin, Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nda başarı elde etmesinin, Ankara'ya, Kürt güçlerin denetiminde yer alan toprakları kontrol edebileceği garantisini vermediğin' kaydetti: 

    "Afrin'in Türkiye tarafından alınması, Türklerin, Kürtlerin derli toplu yaşadığı bölgeleri tamamen kontrol edeceği anlamına gelmiyor."

    "Kürtlerin hırsları, mevcut Türk hükümeti ile pek çok fikir ayrılığı olan Amerikalılar tarafından körükleniyor. NATO'da partnerleri olsa da. Türkiye ile ilişkisi bu durumda" ifadelerini de kullanan RİSİ direktör danışmanı şöyle devam etti:

    "Kürtler üzerinden bahis oynamaya devam edecek gibi görünüyor. Bunun anlamı da şu: Kürtler l. potansiyellerini tümüyle kullanmadı. Türkiye de hem Suriye'de hem de sınırlarında daha pek çok ciddi sorun yaşayacak."

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    Etiketler:
    Zeytin Dalı Harekatı, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Suriye'nin kuzeyi, Rusya, Afrin, Türkiye
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