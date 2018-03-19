'Rusya, Türkiye'nin Afrin'i Suriye hükümetine devretmesi için arabuluculuk yapabilir'

RİSİ direktör danışmanı ayrıca, Türkiye'nin Afrin'i ele geçirmesinin, Rusya, İran ve Türkiye'nin, Suriye'deki krizin sonlandırılması için Astana süreci kapsamında ortaya koyduğu çabaları etkilemeyeceğini söyledi:
"Astana'daki görüşme sürecinde Rusya, İran ve Türkiye arasındaki iş birliği, son gelişmelere rağmen devam edecek."
Suponina, bu iş birliğinin, görüşmelerin başarılı olacağına dair umut verdiğini fakat çözüme ulaşmanın zaman gerektireceğini de ekledi.
"Afrin'in Türkiye tarafından alınması, Türklerin, Kürtlerin derli toplu yaşadığı bölgeleri tamamen kontrol edeceği anlamına gelmiyor."
"Kürtlerin hırsları, mevcut Türk hükümeti ile pek çok fikir ayrılığı olan Amerikalılar tarafından körükleniyor. NATO'da partnerleri olsa da. Türkiye ile ilişkisi bu durumda" ifadelerini de kullanan RİSİ direktör danışmanı şöyle devam etti:
"Kürtler üzerinden bahis oynamaya devam edecek gibi görünüyor. Bunun anlamı da şu: Kürtler l. potansiyellerini tümüyle kullanmadı. Türkiye de hem Suriye'de hem de sınırlarında daha pek çok ciddi sorun yaşayacak."
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