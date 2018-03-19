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    ABD Başkanı Donald Trump-Suudi Kralı Selman bin Abdülaziz

    'Trump, Suriye'den askerlerini çekmek için Suudi Kralı'ndan 4 milyar dolar istedi'

    © AFP 2018/ MANDEL NGAN
    Ortadoğu
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    ABD'nin önde gelen gazetelerinden Washington Post'un (WP) haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'deki Amerikan güçlerini çekmek için Suudi Kralı Selman'dan maddi yardım istedi.

    Halep'te teröristlerin kullandığı kimyasal silah fabrikası.
    © Sputnik/ Nour Molhem
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    WP'nin aktardığına göre Trump, Aralık 2017'de Suudi Kralı Selman ile yaptığı telefon görüşmesinde Suriye'deki ABD askerlerinin ülkeden hızlıca çıkarılabilmesi için Suudiler'den 4 milyar dolarlık (15.6 milyar TL) yardım talep etti. 

    Gazeteye konuşan ABD'li yetkililere göre Başkan Trump, görüşmenin ardından Suudilerle bu konuda 'bir anlaşma' yaptığına inanıyor.

    Washington'daki Suudi Büyükelçiliği, Trump'ın Selman'dan 4 milyar dolar istediği  iddiasıyla ilgili gazetenin sorularını yanıtsız bırakırken, gazete Beyaz Saray'ın, ABD ve yerli ortaklarının IŞİD'in elinden kurtarılan bölgelerin yeniden inşası ve istikrara kavuşturulmasına yardım için için Suudiler ve diğer ülkelerden para istediğini vurguladı.

    Gazeteye göre ABD'nin savaş sonrası planı, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın ve onun Rus ve İranlı ortaklarının kurtarılan bölgelerde kontrolü almasını veya IŞİD'in yeniden bu bölgelerde ortaya çıkmasını engellemek. WP, ABD'nin geçen ay Suriye'deki istikrar çabaları konusunda 200 milyon dolarlık bir katkı sağladığını ifade etti. 

    'KİMSENİN SURİYE'DE SÜRESİZ BİR ABD ASKERİ VARLIĞI OLMASINI İSTEDİĞİNİ DÜŞÜNMÜYORUM'

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan- İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani
    © REUTERS/ Kayhan Ozer
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    ABD yönetiminden yetkililerin Başkan Trump'ı özellikle İran'ın bölgedeki faaliyetleri nedeniyle ABD'nin Kuzey Suriye'deki askerlerini çekmemesi konusunda ikna ettğini belirten gazete, görüştüğü üst düzey bir ABD'li yetkilinin ifadelerine yer verdi.

    ABD'li yetkili "Orada kötü bir oluşumun gerçekleşeceği konusunda ikna edici argümanlar sağlandı. Bu şimdilik başarılı olmuş gözüküyor ancak Trump dahil hiç kimsenin Suriye'de süresiz bir ABD askeri varlığı olmasını istediğini sanmıyorum" dedi.

    YÖNETİMDE SURİYE KONUSUNDA FİKİR AYRILIKLARI

    Trump'ın göreve gelmesinden bu yana Suriye'deki askerlerin sayısının artırılmasını kabul etse de ABD'nin Suriye'de daha büyük bir rol alması ve ülkede uzun süre kalması fikrine mesafeli olduğunu vurgulayan gazete, şu anda ABD'nin bölgedeki ana ortağı olan ve YPG'nin ana gövdesini oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri'ni (DSG) eğitmek, danışmanlık yapmak ve destek olmak amacıyla yaklaşık 2000 askerini bölgede konuşlandırdığını hatırlattı.

    Gazeteye konuşan bir ABD'li yetkili her 18 ayda bir bu konunun yeniden değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

    Gazeteye konuşan bir diğer ABD'li yetkili ise ABD'nin askeri misyonunu genişletmeme isteği ve Esad güçlerinin başarıları nedeniyle,  DSG'nin Esad yönetimiyle anlaşması gerektiğini söyledi.

    'REJİM HER ZAMANKİNDEN ZAYIF'

    Joseph Votel
    © AFP 2018/ Jim Watson
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    Ancak gazete bu konuda yönetimde fikir ayrılıkları olduğuna dikkat çekti. Zira gazeteye konuşan bir başka ABD'li üst düzey yetkili, Esad'ın savaşı kazanmakta olduğu yorumunu reddetti.

    'Rejim her zamankinden daha zayıf' diyen üst düzey yetkili "Eğer sivil savaş öncesi dönemle kıyaslarsak Esad, savaş öncesi döeneme göre,  ülkenin yarısını ya da daha azını, ekilebilir alanların yarısından azını ve doğalgaz ve petrol gibi stratejik kaynakların yarısından çok daha azını kontrol ediyor" dedi. 

    'ESAD, RUSYA, İRAN VE HİZBULLAH İLE GÜÇLÜ İLERLEME GÖSTERİYOR GİBİ GÖZÜKÜYOR'

    Gazeteye konuşan 3. bir yetkili ise bu yoruma karşı çıktı.  "Bu (rejimin her zamankinden zayıf olduğu) Rusların, İranlıların ve Hizbullah'ın Suriye'den çıkartılması halinde doğru olabilirdi" dedi.

    Yetkili " Onlar olmadan Esad hemen düşerdi. Ancak onlarla birlikte güçlü ilerleme gösteriyor gibi gözüküyor" ifadelerini kullandı.

    WP'ye konuşan bir diğer ABD'li yetkili de DSG'nin 400 adet yabancı IŞİD militanını alıkoyduğunu hatırlatarak, geniş odalarda birlikte tutulan bu kişilerin yeniden örgütlenip 'IŞİD 2.0' olarak ortaya çıkmasından endişelendiklerini söyledi.

    ABD'li yetkili Suudi Arabistan gibi müttefiklerden istenilen paranın bir kısmının bu alıkonulan IŞİD üyelerinin tek başlarına kalabilecekleri hücrelere nakledilmesi amacıyla kullanılabileceğini işaret etti.

    PRENS SELMAN ABD'DE

    Diğer yandan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, bugün temaslar için Washington'a gidecek. 

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    Etiketler:
    IŞİD, Washington Post, DSG, Muhammed bin Selman, Selman Bin Abdülaziz, Donald Trump, Suudi Arabistan, ABD, Suriye
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