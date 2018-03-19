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    Irak-Peşmerge güçleri

    Bağdat, Kürt bölgesine memur maaaşlarını ödedi

    AA
    Ortadoğu
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    Irak hükümeti, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) hava ambargosunu kaldırmasının ardından peşmerge dahil memur maaşı ödemelerini de gönderdi.

    Erbil Havalimanı
    © REUTERS/ Azad Lashkari
    Irak hükümeti, Kürt bölgesine uluslararası uçuş yasağını kaldırdı
    Irak Hükümet Sözcüsü Saad Hadisi, memur maaşı ödemeleri için IKBY Maliye Bakanlığı'na 267 milyon dolar transfer ettiklerini açıkladı. Buna peşmerge maaşlarının da dahil olduğu belirtildi.

    NEWROZ'A YETİŞTİ

    Daha önce Irak Başbakanı Haydar İbadi, 21 Mart'taki Newroz Bayramı'ndan önce IKBY'ye maaşların ödeneceğini duyurmuştu.

    KRİZ SONA ERMEDİ

    Böylece Bağdat ile Erbil arasındaki maaş krizi şimdilik yatıştı, ama tamamen sona ermedi.

    Peşmerge güçleri
    © AP Photo/ Hadi Mizban
    IKBY'de 'maaş krizi' sona erdi
    'IKBY'NİN 760 MİLYON DOLARA İHTİYACI VAR'

    IKBY Maliye Bakanlığı'na göre bölgenin 1.4 milyon memuruna maaşları tam ve zamanında ödemek için 759.4 milyon dolara ihtiyacı var, ama Irak hükümetinin gönderdiği miktar bunun üçte birine tekabül ediyor.

    YÜZDE 40'IYLA KARA GÜN TASARRUFU

    Bakanlık, tam ödeme yapılmadığı için gelen paranın yüzde 40'ının sonrası için bir kenara ayrıldığı maaş tasarruf sistemini uygulamaya devam edeceklerini belirtti.

    IKBY, ilk etapta sağlık, eğitim, belediye, içişleri, maliye, nüfus dairesi memurları ve ölen peşmergelerin ailelerine ödeme yapacak.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başdanışmanı İlnur Çevik
    © AA/ Arşiv
    Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Çevik: IKBY ile ilişkileri normalleştirme zamanı geldi
    OKULLAR KAPANMIŞTI

    Maaşlar ödenmediği için pek çok devlet memuru iş bırakmaya giderken özellikle Süleymaniye ve Halepçe'de okullar aylardır fiilen kapanmış durumdaydı. En azından eğitim hayatının yeniden başlaması amaçlanıyor.

    PETROL GELİRİ ANLAŞMAZLIĞI

    Bağdat ile Erbil arasındaki petrol gelirinin paylaşımı ve statüsü tartışmalı bölgeler gibi konulardaki ihtilaflar nedeniyle Irak hükümeti, 2014'ün başından beri IKBY'nin yüzde 17'lik bütçe payı ve memur maaşlarını kesmiş durumdaydı.

    KIRILMA NOKTASI: REFERANDUM

    Afrin ilçe merkezi hükümet binasına Türk bayrağı çekildi
    © AA/ Halil Fidan
    Süleymaniye'de Afrin nedeniyle Nevruz kutlamaları iptal edildi, 3 günlük yas ilan edildi

    IKBY, 25 Eylül 2017'deki tek taraflı bağımsızlık referandumuna başta Kerkük olmak üzere statüsü tartışmalı bölgeleri dahil edip bağımsızlık için yüzde 92 oranında 'evet' çıktığını açıklaması sonrası yayıldığı topraklardan ve elde ettiği yetkilerden çok şey kaybetti.

    BAĞDAT İSTEDİKLERİNİ KABUL ETTİRDİ

    İran destekli, Şii ağırlıklı milis gücü Haşdi Şabi dahil Irak hükümet güçleri, yıldırım harekatıyla Kerkük dahil statüsü tartışmalı tüm bölgeleri geri aldı. Irak hükümet güçleri IKBY'nin Türkiye ve İran sınırına kadar ilerleyip sınır kapılarına da konuşlandı. Yaptırım ve hava ablukası kıskacı IKBY'nin Bağdat'ın taleplerini kabul etmesinin ardından kalktı.

    Etiketler:
    Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), Haydar İbadi, Saad Hadisi, Irak
    Topluluk kurallarıTartışma
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