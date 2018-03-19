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    Fransa'nın Kudüs Konsolosluğu

    İsrail'de Fransız Konsolosluğu çalışanına tutuklama

    © REUTERS/ Ammar Awad
    Ortadoğu
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    Fransa'nın Kudüs Konsolosluğu'nun Fransız bir çalışanının, Gazze'den Batı Şeria'ya silah kaçırdığı suçlamasıyla 19 Şubat'ta yakalandığı açıklandı.

    Gazze'den Batı Şeria'ya silah kaçırmakla suçlanan Fransa'nın Kudüs Konsolosluğu'nun Fransız çalışanı Romain Franck'in, konsoloslukta şoför olduğu ve resmi pasaport taşıdığı öğrenildi.

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    KONSOLOSLUK ARACIYLA

    İsrail iç istihbarat servisi Şin Bet'in açıklamasına göre Franck, İsrail'in Gazze'ye sınır kapısı Erez'de uygulanan çok sıkı güvenlik kontrollerini konsolosluğa ait olduğu için aracıyla daha kolay aşıyordu.

    23 yaşındaki Fransız, buradan aracıyla çıkardığı onlarca silahı Batı Şeria'ya sokuyordu.

    Franck'in para kazanmak için Filistinlilerin silah kaçakçılığı şebekesine katıldığı ve işvereninin bu durumdan haberdar olmadığı kaydedildi.

    Şin Bet, ''Terör saldırılarında kullanılabilecek onlarca silahı kaçırmak için İsrail'deki yabancı temsilciliklere bahşedilen ayrıcalıklar ve dokunulmazlıkların suistimal edilmesiyle ilgili çok ciddi bir vakayla karşı karşıyayız'' dedi.

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    70 TABANCA, 2 TÜFEK

    Açıklamaya göre Franck, son aylarda 5 vesileyle 70 tabanca ve 2 saldırı tüfeği nakletti. Gazze'deki Fransız Kültür Merkezi'nde çalışan bir Filistinliden alıp Batı Şeria'daki bir kişiye teslim ettiği silahlar, silah satıcılarının eline geçti.

    19 Şubat'ta yakalanan 23 yaşındaki Fransız suçunu itiraf etti. Davayla ilgili medyaya konuşma yasağının bugün kalkmasıyla haberler ve Şin Bet'ten açıklama geldi.

    Şin Bet, gazetecilere Franck'in kullandığı gümüş rengi S.U.V. tipi Fransız konsolosluğu aracının fotoğraflarını dağıttı. Ancak fotodan aracın konsolosluk plakası taşıyıp taşımadığı anlaşılamadı.

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    TOPLAM 9 ZANLI YAKALANDI

    Şin Bet, Franck dahil 9 kişinin yakalandığını, Franck dahil 6'sının bugün iddianameyle resmen suçlanacağını duyurdu.

    Diğer zanlılar Fransız Konsolosluğu'nun Doğu Kudüs'te ikamet eden Filistinli güvenlikçisi ve Gazzeli Filistinlilerden oluşuyor.

    Fransa'nın Kudüs Konsolosluğu ilk etapta açıklama yapmayı reddederken İsrailli yetkililer bu olayın 'Fransa ile mükemmel ilişkileri etkilemeyeceğini' söyledi.

    Etiketler:
    Şin Bet, Fransa'nın Kudüs Konsolosluğu, Roman Frank, Romain Franck, Filistin, İsrail
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