İlk kez bir İngiliz kadın YPG saflarında savaşırken öldü

© REUTERS/ Khalil Ashawi YPG: 3 yabancı savaşçımız öldürüldü

BBC Türkçe'nin aktardığına göre, YPJ'ye katılmadan önce İngiltere'nin güney batısında yer alan Doğu Sussex'te yaşayan Campbell, 15 Mart'ta Türkiye'nin düzenlediği bir hava saldırısında öldürüldüğü öğrenildi.

Asıl mesleği tesisatçılık olan 26 yaşındaki kadının, Mayıs 2017'de IŞİD ile savaşan Kürt güçlere yardım için Suriye'ye gittiği belirtiliyor.

'O ÇOK KARARLIYDI'

BBC'ye konuşan baba Dirk Campbell, kızının 'idealist' ve "kararlı" bir karakteri olduğunu söyledi ve ekledi: "Daha iyi bir dünya için uğraşıyordu ve bunu gerçekleştirebilmek için her şeyi yapmaya hazırdı. Elbette ona hayatını tehlikeye attığını söyledim ama o da zaten bunun farkındaydı. Onu geri getirmek için daha fazla çabalamam gerektiğini düşünüyorum ama çok kararlıydı"

BBC'nin elde ettiği bilgilere göre, Campbell, Kadın Savunma Birlikleri (YPJ) saflarına ilk olarak Deyr ez Zor'da IŞİD'e karşı süren mücadele sırasında katıldı. Ocak ayında Türkiye'nin Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatının başlatılması ile ise Campbell'ın buradaki birliklere katıldığı belirtiliyor.

Breaking: A British woman has been killed in Syria fighting alongside Kurdish forces. Anna Campbell died in the Turkish conflict in Afrin say #YPJ pic.twitter.com/gDtGtz71hm — Emma Vardy (@EmmaVardyTV) March 19, 2018

​'SAÇLARINI SİYAHA BOYADI'

Baba Campbell, kızının cephe hattına gidişinin üstleri tarafından engellenmeye çalışıldığını öğrendiğini açıkladı:

"Açık saçları ve mavi gözleri ile göze batacağının farkındalardı o da bu yüzden saçlarını siyaha boyadı ve komutanlarını bu şekilde ikna etti."

Suriye'deki YPJ komutanlarından Nesrin Abdullah, Campbell'ın ölümü ile ilgili,"Onu cephe hattından korumaya çalıştıysak da Türkiye'nin saldırıları çok çok ağırdı" açıklamasını yaptı.

26-year-old Anna Campbell from Lewes, East Sussex, was first refused when she said she wanted to fight in #Afrin, told that her blonde hair would make her a target. So she dyed her hair black to conceal that she was a westerner, and was finally let go. pic.twitter.com/4fhtfleWfw — Aylina Kılıç (@AylinaKilic) March 19, 2018

SURİYE'DE SAVAŞIRKEN ÖLEN İNGİLİZLERİN SAYISI 8'E YÜKSELDİ

26 yaşındaki Campbell YPG ve YPJ saflarında savaşırken ölen ilk İngiliz kadın oldu. Toplamda bu silahlı gruplarla birlikte savaşırken ölen İngilizlerin sayısı 8'e ulaştı. İngiliz polisi, vatandaşları Suriye'ye seyahat etmemeleri konusunda uyarıyor, silahlı gruplara katılanlara tutuklanabilecekleri ve yargılanabilecekleri uyarısı yapıyor.